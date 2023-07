Mbappé no habla de su futuro, pero sí condena el racismo contra Vinicius: "Hay que hacer más"

Por sorpresa, NCI Sports anunciaba una entrevista en exclusiva con Kylian Mbappé. Esto en medio del torrente mediático de noticias que rodean al futbolista francés por su futuro. Sin embargo, en este encuentro con el medio camerunés ni rastro a las preguntas sobre si continuará en el Paris Saint-Germain o fichará por el Real Madrid.

Todo se centró en el fútbol de África y también en el racismo sufrido por Vinicius en el último curso. Aunque sí dejó una declaración de intenciones respecto al camino que le queda por recorrer en la élite del deporte rey: "He ganado títulos, he hecho historia, pero quiero más".

Antes de analizar el fútbol africano, Mbappé respondió a la cuestión del racismo en el fútbol por los capítulos vividos por Vinicius en distintos campos de La Liga: "Tenemos que hacer más, hay que encontrar la mejor fórmula. En 2023 es imposible que pasen estas cosas personalmente para actuar. El último caso fue Vinicius, pero hay muchos más casos. No hay que dejar la puerta abierta a estos comportamientos".

De Francia a Camerún

Comenzó la entrevista recordando el pasado Mundial de Qatar: "Marqué tres goles (en la final), es histórico, pero no ganamos". Él juega con la selección de Francia, aunque podría haber elegido hacerlo con Camerún: "Yo he hecho toda mi vida en Francia, pero mi hijo a lo mejor es diferente. Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún, pero si es en Francia, será con Francia. Yo no tomaré ninguna decisión por él, no le diré lo que tiene o no tiene que hacer".

Mbappé, de vacaciones en Camerún Reuters

Además, se refirió a su trabajo en el país africano, donde hizo parada en medio de sus vacaciones: "Tengo muchas cosas que hacer aquí en Camerún, con mi fundación, mi familia... busco la manera de contribuir. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia feliz".

Continuó hablando de Camerún y de su cercanía a África: "Para ayudar no hay fronteras. Si todos hacemos el máximo de lo que podemos... no vamos a salvar el mundo, pero es importante hacer lo máximo. Buenos proyectos que tengan impactos, no soy el único jugador que ayudo".

"Quiero tener una influencia... muchas veces los jugadores no hacen, pero no es por no querer, es por falta de conocimiento. Son mis orígenes, aunque no he venido mucho. Estoy feliz siempre de estar aquí. Miro la CAN, tengo amigos en equipos africanos. Siempre estoy pendiente, tengo el corazón cerca de África", agregó.

[Al-Khelaifi: "No podemos dejar irse gratis a Mbappé, si quiere seguir debe renovar con el PSG"]

De hecho, afirmó que el fútbol africano es muy importante en todo el planeta: "Hay mucha evolución en el fútbol africano. Había una superioridad antes que ya no la hay. Vemos a Marruecos en el último Mundial, Túnez nos ganó en la fase de grupos, equipos de mucha calidad, jugadores de equipos de todo el mundo... el nivel sube cada año más. Estamos viendo que tienen un alto nivel. Mucho respeto por estos equipos. Hay grandes jugadores, como Sadio Mané, Achraf... juegan en los mejores equipos del mundo".

Así citó a Achraf Hakimi, con el que ha forjado una increíble amistad desde que el canterano del Real Madrid fichó por el PSG. "Es mi amigo por encima de todo. Mi compañero, le deseo lo mejor profesionalmente", comentó Kylian Mbappé sobre su compañero del alma.

A continuación, fue preguntado por si prefiere a Samuel Eto'o o a Didier Drogba: "La gente no entiende sí digo quién me gusta más, si Drogba o Eto'o. Son dos jugadores increíbles. Han ganado todo a nivel de clubes. Personas importantes para su país. Están muy implicados, no solo en su carrera futbolística".

