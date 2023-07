A Kylian Mbappé le llueven las críticas: "Es una vergüenza que se comporte así con el PSG"

Kylian Mbappé continúa de vacaciones mientras sigue en boca de todos por su futuro incierto. En las últimas horas, las críticas están cebándose con el futbolista de Bondy. Desde Leonardo a Di Canio, exjugador de la Lazio y West Ham. El primero dice que ha llegado la hora de que "se vaya del PSG"; el segundo que es "una vergüenza que se comporte así" con el club.

Paolo di Canio ha hablado en Sky Sport Italia sobre el 'caso Mbappé' y se ha mostrado inflexible con la postura que ha tomado el internacional francés en las últimas semanas. Ha afirmado que se pueden llegar a "juzgar los errores del PSG", pero que pese a todo Kylian "es un indecente".

"Es una vergüenza que Mbappé se comporte así con el PSG después de ganar entre 200 y 300 millones de euros, aunque para no ser hipócrita, todo el mundo intenta ganar más. Luego están los aficionados, el club y la honorabilidad que no se puede comprar ni con 2.000 millones de euros y él no está respetando nada de eso", ha señalado.

Di Canio ha seguido con su ataque: "Podemos juzgar los errores del PSG pero, lo digo abiertamente, Mbappé es un indecente. Indecente, eso es lo que es. Se aprovechó de esta situación hace un año y ahora está haciendo lo mismo, amenazando con irse gratis el próximo para llevarse millones en el Real Madrid. El PSG se ha puesto en esta situación porque le mimaron, ahora debe limitar el daño y tomar una decisión".

Todo apuntaba a que Kylian Mbappé continuaría formando parte del Paris Saint-Germain hasta el final de la próxima temporada 2023/2024. Sin embargo, la situación dio un vuelco después de filtrarse que el delantero ya había confirmado al club que no activaría la cláusula para renovar automáticamente por un año más.

Su negativa ha provocado que el PSG se haya replanteado el futuro. El enfado ha ido en aumento con el paso de los días y fue durante la presentación de Luis Enrique cuando Nasser Al-Khelaifi quiso dar un golpe sobre la mesa: "Si él quiere quedarse, nosotros también, pero no podemos dejarle irse libre, es imposible. Ya dijo que no quería irse gratis del club. Es muy claro, no le vamos a dejar irse libre".

En unas posteriores declaraciones a Le Parisien, Al-Khelaifi dio un ultimátum a Mbappé: entre una y dos semanas para que decida si renovar o no. Si elige prolongar su contrato, no habrá problema. Si se decanta por continuar con su decisión de no hacerlo, desde el PSG han confirmado que le pondrán a la venta.

Ahí entra en juego el Real Madrid. El club de Concha Espina se mantiene a la espera. Su plan sigue en curso, ya se han hecho los deberes en materia de fichajes y todavía queda pendiente alguna que otra posible salida. En la hoja de ruta de la casa blanca, la llegada de Mbappé estaba fijada en 2024. Pero si se pone a tiro ya, será del todo bienvenido al Santiago Bernabéu.

