Leonardo ataca a Mbappé y le abre las puertas: "Ha llegado el momento de que se vaya del PSG"

A Kylian Mbappé le quieren cada vez menos personas en el PSG. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, activó la maquinaria que tensa la continuidad del delantero francés en el Parque de los Príncipes y se acumulan los mensajes en contra del jugador. El último en atacarle ha sido Leonardo, quien tuviera mucho que ver en evitar su traspaso al Real Madrid en el pasado.

Leonardo ya no está vinculado al PSG. No lo está desde que Mbappé renovara hace poco más de un año hasta 2024. La relación del brasileño, que hacía las funciones de director deportivo, con el delantero y su familia no era buena. Ante la continuidad de Kylian, una persona de su confianza como Luis Campos llegó al club parisino para asumir las funciones de Leonardo.

Ahora el exdirectivo del PSG se toma la venganza por su cuenta. En palabras al diario L'Équipe, alza la voz para señalar que es la hora de que Mbappé abandone el club al que llegó en el verano de 2017. Le empuja a irse "por el bien del PSG", unas palabras que hasta este momento no se habían escuchado referidas al delantero galo.

"Por el bien del PSG, creo que ha llegado el momento de que Mbappé se vaya", dice Leonardo. "Por lo que ha pasado estos dos últimos años, Mbappé ha demostrado que todavía no es un jugador capaz de guiar a un equipo. Es un gran jugador y un gran goleador, pero no un líder. Es difícil hacer un equipo a su alrededor", añadió.

Y es que Leonardo cree que no hay ninguna salida dramática y menos la de Mbappé tras no haber conseguido la Champions League durante estos últimos años: "El club existía antes de que llegará él y existirá cuando se vaya. Lleva seis años en París y cinco clubes diferentes han ganado la Copa de Europa... y ninguno contaba con Mbappé. Eso significa que es totalmente posible ser campeón sin él".

Mbappé, de vacaciones en Camerún Reuters

La venta de Mbappé

Mientras tanto, sigue rondando un aire de sospechas en cuanto al futuro de Mbappé. Al-Khelaïfi le dio un ultimátum de dos semanas: si no renueva más allá de 2024, será vendido este mismo verano. El delantero ya comunicó por carta su intención de no ampliar su contrato por la opción de un año que tenía y ahora se encuentra en una tesitura límite.

El otro protagonista indirecto de esta historia es el Real Madrid. El club blanco, al que dejó tirado Kylian el año pasado, observa desde la distanción la sucesión de hechos. La opción Mbappé solo será real cuando de verdad el jugador tenga un precio y el PSG esté dispuesto a negociar. El culebrón entra en una fase decisiva.

