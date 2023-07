Bale: "¿Un Galáctico? Solo quería jugar y desaparecer en la oscuridad"

Hace ya varios meses que Gareth Bale decidió colgar las botas. Más tiempo aún ha pasado desde que abandonó el Real Madrid. Sin embargo, su etapa en el club blanco continúa dando mucho de qué hablar. En una entrevista para The Times, el galés ha repasado su etapa en el Santiago Bernabéu.

En primer lugar, el 'Expreso de Cardiff' ha querido dejar claro que no tuvo "dudas" sobre su fichaje "por el Real Madrid". "Tomé la decisión correcta", ha asegurado. "Quería jugar en el Real Madrid y hubo momentos increíbles. Pero también hubo algunos momentos difíciles en los que te sientes muy solo", ha continuado el exjugador.

Ha hablado de momentos complicados que los ha retratado en una sola frase: "¿Un Galáctico? Yo solo quería jugar y luego desaparecer en la oscuridad". De hecho, ha comentado que con el paso del tiempo, fue refugiándose cada vez más en su familia al crecer y crecer las críticas a su alrededor.

"Aprendí a dejarlo en el estadio, en el campo de entrenamiento. Si jugaba mal cuando era más joven, lo traía a casa. Nunca dormía bien. Aprendí a medida que crecía a dejar los problemas en el trabajo. Solía ir a casa con mi familia. Yo era feliz. Aprendí a lidiar con la presión y no tomarla tan en serio. Es un partido de fútbol, no se trata de ir a casa y que las cosas están mal en la vida familiar", ha explicado.

"No estábamos atrapados en la casa. Salíamos a comer. Teníamos nuestros lugares tranquilos dispersos en los que nos sentíamos cómodos, conocíamos a los dueños e íbamos un poco antes porque comían muy tarde. Todavía disfrutaba jugando, pero llegué a un punto en el que quería pasar más tiempo con mi familia. Mis hijos están creciendo tan rápido que sentí que me perdí mucho", ha añadido Bale.

BBC, Zidane, la prensa...

Además, el de Cardiff se ha referido a compañeros suyos como Karim Benzema o Cristiano Ronaldo: "Fue una de las grandes razones por la que me uní al Madrid, para jugar con esos dos y los otros detrás de ellos como Modric, Xabi Alonso y luego Toni".

Y de ahí a su relación en particular con Cristiano: "Los jugadores del Real Madrid eran todos buenos. Sé que la gente habla todo esto y aquello sobre mi relación con Ronaldo, pero nunca tuve un solo problema con nadie. Incluso en los momentos difíciles, fue bueno en el vestuario. Sinceramente, disfruté mucho mi tiempo allí".

De Cristiano Ronaldo a Zinedine Zidane: "Nunca tuvimos ninguna discusión, ninguna discusión acalorada. Nunca hubo ningún problema de mal comportamiento, más bien no estuvimos de acuerdo en algunas cosas, pero obviamente lo hizo muy bien con el Madrid y ganó tres Champions".

Bale tampoco se ha olvidado de la prensa: "Probablemente, una de las principales razones por las que la prensa en España era tan mala conmigo era porque no les atendía. Firmas como galáctico y esperan que estés en todos lados, que hagas de todo, y yo era todo lo contrario".

"Solo quería jugar mi fútbol y luego desaparecer de nuevo en la oscuridad. Podría hablar español, pero no me gustaba porque solo quería hablarlo en privado y en silencio y no tener este gran alboroto a mi alrededor. Tal vez por eso me atacaron porque en realidad nunca doy mucho. Probablemente no me entendían como persona", ha añadido.

El galés ha apuntado así que "siempre" sintió que tenía "algo que demostrar". Además, ha apuntado que si hubiese sido "brasileño" la cosa "hubiera sido diferente", pero que "siendo de Gales, siendo de ese país pequeño, siempre tienes que probarte a ti mismo". "Para conseguir lo que quieres tienes que ganártelo en lugar de que te lo sirvan en bandeja. Me ayudó. Es por eso por lo que pude mantener ese borde de mi motivación", ha sentenciado en la citada entrevista.

