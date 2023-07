Bale recuerda los enfados de Cristiano Ronaldo en el vestuario del Real Madrid si no marcaba gol

La BBC fue hasta no hace mucho uno de los tridentes más famosos en el mundo del fútbol. Benzema, Bale y Cristiano formaron en el Real Madrid un trío que temieron en La Liga, en Europa y en el resto del planeta. Los tres han abandonado ya la casa blanca, pero continúan acordándose los unos de los otros.

El último en rememorar aquellos momentos ha sido Gareth Bale. El galés ha sido el primero de ellos en colgar las botas. Lo hizo después de cumplir el sueño de jugar un Mundial con la selección de Gales. Ahora se dedica por completo a su familia y también a otra de sus grandes pasiones: el golf.

Precisamente, ha sido en este marco en el que el 'Expreso de Cardiff' ha recordado tiempos pasados. Durante una charla en el canal de YouTube de Martin Borgmeier por el torneo de golf BMW International Open Pro-Am, el galés ha abordado el tema de su relación con Cristiano Ronaldo.

Bale y Cristiano celebran un gol. Foto: Pedro Rodríguez / El Bernabéu

"Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación. Estuvo bien, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", ha explicado entre risas Bale.

[El Wrexham de Ryan Reynolds insiste en el fichaje de Bale]

Eso sí, el ya exfutbolista galés tampoco ha olvidado que Cristiano siempre agradecía a sus compañeros su ayuda para que él conquistase los grandes premios a nivel individual: "¿Si daba las gracias al equipo cuando ganaba los Balones de Oro? Sí, lo hacía".

Más recuerdos

Recientemente, el propio Bale recordó las luces y sombras de su paso por el Real Madrid: "Cuando entras en el vestuario del Real Madrid, simplemente te sientes un ganador. Obviamente influye que estás rodeado de grandísimos jugadores, pero es difícil de explicar. Ganar es la mentalidad de ese club".

"Hay más presión por las expectativas del club, los aficionados, los medios... Era mucho más tranquilo (jugar en la MLS). En el Madrid si perdías era como si el mundo se acabara, te crucifican, te vas a casa deprimido...", dijo el de Cardiff en unas declaraciones para BT Sport.

El principio del fin de la BBC en el Real Madrid comenzó con la salida de Cristiano Ronaldo del Santiago Bernabéu. Después fue el propio Gareth Bale el que dijo adiós y con el cierre de la temporada 2022/2023, ha sido Karim Benzema el que puso el broche a su gran carrera de blanco.

Sigue los temas que te interesan