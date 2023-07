Aumenta la tensión con Mbappé en el PSG: Al-Khelaifi y el vestuario, muy enfadados

Kylian Mbappé sigue centrando la actualidad del mercado de fichajes. De su negativa a activar la cláusula para su renovación hasta 2025 a las negociaciones que el Paris Saint-Germain abrió a continuación para prolongar su actual contrato. Nasser Al-Khelaifi ya lo ha dejado claro: o firma o venta.

Con motivo de su visita a Camerún, el delantero se ha puesto en el foco todavía más. Aunque ha sido una entrevista con France Football la que ha terminado por hacer estallar la situación. Y es que según informa RMC Sport, sus declaraciones no han gustado nada ni al propio Al-Khelaifi ni tampoco a varios jugadores del vestuario del PSG.

Tal y como señala este medio, hasta seis futbolistas del PSG se habrían puesto en contacto con el presidente para trasladarle el malestar por las palabras de Mbappé en France Football. "Eso es un insulto para el club", dicen desde el Parque de los Príncipes, en lo que parece uno de los capítulos finales del propio Kylian en la entidad parisina.

Kylian Mbappé, de vacaciones en Camerún Reuters

En concreto, han molestado las siguientes declaraciones: "No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba".

Además de estas palabras: "¿Razones para creer que es mi última temporada en la Ligue-1? Es muy simple, soy un competidor, cuando juego, es para ganar. Y da igual con quién juegue, da igual la camiseta que lleve, da igual dónde juegue, da igual el año, nunca me conformo, solo quiero ganar, nunca estaré satisfecho. Quiero ganar la Champions". Y, por supuesto, las siguientes: "Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un club que divide".

Desde RMC Sport afirman que las declaraciones del capitán de la selección de Francia no han gustado nada a parte del vestuario, pero sobre todo a un Nasser Al-Khelaifi que considera las palabras de Kylian Mbappé como "una falta de respeto total a todos los miembros de la plantilla del PSG".

Ultimátum

Las relaciones entre Mbappé y el Paris Saint-Germain parecen rotas. El delantero no ha dicho públicamente que quiera salir ya. De hecho, se mantiene en que quiere acabar su contrato con el club. Sin embargo, sus acciones y palabras parecen ir en la dirección contraria.

Algo que no ha pasado inadvertido en la Ciudad de la Luz. El PSG está enfadado con la actitud del delantero. Tanto es así que aprovechando la rueda de prensa de presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador, Al-Khelaifi no dudó en mandar un ultimátum a Mbappé. Si no renueva, le venderán. Y además con fecha de caducidad para la situación: no más allá del mes de julio.

