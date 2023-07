Al-Khelaifi: "No podemos dejar irse gratis a Mbappé, si quiere seguir debe renovar con el PSG"

Una nueva era comienza en el Paris Saint-Germain. Al anuncio del despido de Christophe Galtier como entrenador del equipo francés le ha seguido la confirmación de Luis Enrique como nuevo técnico. El asturiano ya ha comparecido por primera vez como míster del PSG y ha sido preguntado por la situación de Kylian Mbappé, al igual que Nasser Al-Khelaifi. El presidente ha asegurado que si no renueva, será vendido.

El delantero francés y el PSG mantienen un tenso tira y afloja. Mbappé no quiere renovar, por lo que su actual contrato vence el próximo 30 de junio de 2024. Es decir, al final de la próxima temporada. Sin embargo, en el Parque de los Príncipes no quieren que se vaya gratis.

Así lo ha confirmado Nasser Al-Khelaifi durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG: "Si él quiere quedarse, nosotros también, pero no podemos dejarle irse libre, es imposible. Ya dijo que no quería irse gratis del club. Es muy claro, no le vamos a dejar irse libre".

Kylian Mbappé, con la selección de Francia Reuters

"No le vamos a dejar irse libre". Así ha sentenciado el presidente del PSG la situación de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes. El delantero de Bondy ya advirtió a la entidad parisina que no activaría la cláusula para renovar de manera automática por una temporada más.

Sin embargo, en el club francés le ofrecen ahora renovar su contrato, una vez esta cláusula ha vencido, para poder sacar un gran rédito económico por su traspaso. De ahí que si no prolonga su vinculación, en París están convencidos de venderle ya en el presente verano de 2023.

Ahí entra en juego el nombre del Real Madrid. Desde el club de Concha Espina se han mantenido a la espera de lo que sucedía en París. La hoja de ruta ya programada desde hace tiempo marcaba que Mbappé no llegaría a la casa blanca hasta el verano de 2024. Pero todo puede cambiar.

Todo está en manos del internacional francés. Si Kylian sigue sin ceder a las presiones del PSG y no renueva, será vendido y podrá al fin ver su sueño de jugar en el mejor equipo del mundo cumplido. Si acaba prolongando su contrato, este sueño podría romperse para siempre.

Luis Enrique y Mbappé

Antes de eso, también Luis Enrique se ha referido al 'culebrón Mbappé' al ser preguntado por si cuenta con él: "Aún está todo abierto. No puedo revelar nada porque el equipo lo trabajaremos y lo haremos de forma secreta". "Tiene contrato, pero no sabemos lo que pasa después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes", ha agregado el entrenador asturiano.

El exseleccionador español ha hablado sobre las salidas de Sergio Ramos y Leo Messi: "Son jugadores cuyos contratos expiraron antes de negociar con el PSG. Estamos trabajando fuerte, podéis ver las inversiones en los últimos años y solo puedo hablar cosas positivas".

Luis Enrique, en la rueda de prensa de su presentación como entrenador del PSG Reuters

Por otro lado, también ha comentado la situación de Neymar, sobre el que también se ha rumoreado con una posible salida: "No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana".

Por último, le han preguntado por el gran objetivo: la UEFA Champions League. "Me encanta esa presión. Hay unos diez equipos con un nivel parecido y con el mismo sueño. Es a veces injusta porque son detalles a veces lo que te deja fuera. Haremos lo mejor posible", ha sentenciado Luis Enrique.

