Luis Enrique, nuevo entrenador del PSG tras el despido de Galtier

Luis Enrique (Gijón, 1970) dirigirá al PSG por las próximas dos temporadas. El anuncio llegó este miércoles, poco después de que se oficializase también la salida del francés Christophe Galtier del cargo un año después de su contratación. El asturiano vuelve a los banquillos casi siete meses después de dejar la Selección.

De esta manera, Luis Enrique vuelve a dirigir un club tras pasar tres temporadas al frente del Barcelona (2014-2017) y luego saltar al fútbol de selecciones. Su paso por el combinado español se dividió en dos etapas (julio de 2018-marzo de 2019 y noviembre de 2019-diciembre de 2022) por su tragedia familiar y llegó a su final tras finalizar su contrato en el Mundial de Qatar.

Campeón del triplete en la 2014/2015 y otra Liga y dos Copas del Rey más como entrenador del Barça, Luis Enrique asume el reto del PSG con el fin de cumplir la obsesión de su presidente, Nasser Al-Khelaïfi: levantar la Champions League. Para ello, el club trabaja en la reconstrucción del equipo tras varios fracasos acumulados en Europa a pesar del gran desembolso económico realizado.

Luis Enrique no dispondrá de Leo Messi, cuya salida del PSG ya fue anunciada al concluir la última temporada. Lo mismo que Sergio Ramos. Quien sí seguirá será el brasileño Neymar Jr, al que ya dirigió durante sus tres años en el primer equipo azulgrana y del que espera volver a sacar su mejor nivel en esta nueva aventura juntos.

La duda, como cada verano en París, es Kylian Mbappé. El delantero tiene contrato hasta 2024 y su plan es cumplirlo para luego salir gratis del club. Sin embargo, el PSG se niega a dejarle ir sin cobrar un traspaso y mantenerle otro año, además, supondría un esfuerzo bestial en lo económico. Hay culebrón, con el Real Madrid esperando de fondo y Luis Enrique sin saber si podrá contar con uno de los mejores futbolistas del mundo.

Kylian Mbappé celebra un gol con el PSG Europa Press

El PSG ha preparado un carrete de fichajes para dar la bienvenida a Luis Enrique y se irán anunciando en las próximas horas/días. En total son seis incorporaciones, destacando Lucas Hernández y Manuel Ugarte por los que pagarán 50 y 60 millones a Bayern Múnich y Sporting de Portugal, respectivamente. Kang In-Lee, fichado desde el Mallorca, costará otros 20 'kilos' a la entidad parisina.

El trabajo realizado en el Parque de los Príncipes se completa con la firma de tres jugadores que firman como agentes libres tras terminar contrato con sus clubes: Milan Skriniar, ex del Inter; Marco Asensio, ex del Real Madrid y Cher Ndour, ex del Benfica.

Un cementerio de entrenadores

Luis Enrique sucede a Galtier, al que el PSG ha tenido que pagar un finiquito de 10 millones que se suman a otros 10 pagados al Niza por su fichaje hace un año. Es la maldición que persigue al banquillo del equipo parisino los últimos años y demuestra los bandazos en la directiva que preside Al-Khelaïfi.

Entre los últimos cuatro entrenadores que preceden a Luis Enrique, el PSG se ha gastado casi 60 millones entre finiquitos y contrataciones: Galtier (10+10), Mauricio Pochettino (10), Thomas Tuchel (7) y Laurent Blanc (22). Entre Blanc y Tuchel, Unai Emery también llevó las riendas del equipo y los primeros desde la llegada de Qatar al club fueron Antoine Kombouaré y Carlo Ancelotti. Arranca en París la era de 'Lucho'.

