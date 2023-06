El Real Madrid presenta ante Antiviolencia los insultos racistas a Vinicius y los tuits de Javier Tebas

El Real Madrid CF ha presentado ante la Comisión de Antiviolencia los insultos racistas que recibió Vinicius Júnior en el Estadio de Mestalla el pasado 21 de mayo antes, durante y después del encuentro contra el Valencia CF. La entidad denuncia de esta forma todo lo acontecido ante el principal órgano contra el racismo y la xenofobia en España.

Además, el Real Madrid ha presentado los tuits que escribió Javier Tebas, presidente de LaLiga, contra Vinicius después del partido y que fueron públicamente denunciados y criticados por importantes medios y personalidades de la comunidad internacional. La Comisión Antiviolencia, en la que tiene representación LaLiga, se reunirá el próximo lunes 5 de junio y abordará de esta forma lo sucedido en Mestalla.

Con este paso, el Real Madrid continúa con la defensa de Vinicius Júnior y con su lucha contra el racismo en el fútbol español después de los lamentables actos que sufrió el jugador. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, existen otros siete expedientes en el Comité de Competición por insultos a la estrella del Real Madrid durante la presente temporada.

El Comité de Competición sancionó al Valencia CF con 45.000€ de multa y el cierre de la Grada Kempes durante cinco partidos por los incidentes. Sin embargo, Apelación redujo la cuantía económica de la sanción a 27.000€ y dejó en tres encuentros la clausura parcial de Mestalla.

Por su parte, Javier Tebas afirmó en el tuit presentado por el Real Madrid en Antiviolencia lo siguiente: "Ya que los que deberían, no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo. Hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario…

Después escribió otro en el que a través de cuatro puntos siguió con su cruzada particular ante Vinicius y afirmó que no se puede "permitir que se manche la imagen de una competición que es, sobre todo, símbolo de unión entre pueblos". Ante las críticas y su ausencia de apoyo a la víctima, días después dio una rueda de prensa para pedir perdón al jugador del Real Madrid.

1) Ni España ni @LaLiga son racistas, es muy injusto decir eso.



2) Desde @LaLiga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias.



3) Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023

Sin embargo, fueron muchos los deportistas, personalidades y políticos que criticaron sus palabras. Micah Richards, exjugador del Manchester City afirmó que "Tebas se ha intentado convertir en la víctima de todo esto. Es completamente vergonzoso su comunicado". El inglés añadió que la situación hacía que le "hierva la sangre y eso es parte del problema. No es solo un problema con el fútbol, es un problema que mucha gente vive en el día a día".

Por su parte, Rio Ferdinand contestó a Tebas de la siguiente forma: "¡Dimite ya! Repugnante, vergonzoso, tan fuera de onda que no puedo creer que a este tipo se le permita escribir sus propias publicaciones en las redes sociales". El alcalde de Río de Janeiro fue más allá e insultó directamente al presidente de LaLiga.

Lula da Silva, antes de la reunión del G7, afirmó: "No permitamos que el fascismo y el racismo se instalen en los estadios de fútbol". Ronaldo Nazario, Mbappé, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos, Casemiro... todos mandaron su mensaje de apoyo a Vinicius.

La reunión del lunes

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte se reunirá el próximo lunes 5 de junio y tendrá que abordar los insultos racistas a Vinicius en el Estadio de Mestalla.

Se da la circunstancia de que LaLiga forma parte de la Comisión Antiviolencia que debe tratar el caso. En el pleno existen dos puestos que son nombrados por el presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las ligas profesionales, entre las que se encuentra la de fútbol. Además, en la comisión permanente hay dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de fútbol y baloncesto.

Antiviolencia se pronunció el día después del encuentro y mostró su "absoluto rechazo" a los insultos racistas recibidos por Vinicius y ya entonces anunció que propondrá "las correspondientes sanciones" tras analizar las imágenes del Valencia - Real Madrid.

¿Quién forma Antiviolencia?

El pleno está formado por 33 miembros y designados, según el artículo 7, de la siguiente forma:

a) Cuatro por el Ministro de Educación, Política Social y Deporte.

b) Cuatro por el Ministro del Interior.

c) Uno por el Ministro de Trabajo e Inmigración.

d) Uno por el Ministro de Sanidad y Consumo.

e) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.

f) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las comunidades autónomas, de entre los propuestos por las mismas.

g) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en representación de las corporaciones locales, a propuesta de la Asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con mayor implantación.

h) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes, dos de ellos de entre los propuestos por las Federaciones Deportivas Españolas de Fútbol y Baloncesto, respectivamente, y otro miembro a propuesta del resto de las Federaciones deportivas españolas.

i) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de cada una de las ligas profesionales.

j) Dos por el Presidente del Consejo Superior de Deportes a propuesta de las Asociaciones de deportistas donde exista competición profesional.

k) Tres por el Ministro del Interior entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión.

l) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de las competencias de la Comisión, entre los que se incluirán un representante de la Asociación de Prensa Deportiva y un representante de los colectivos arbitrales en que haya competición profesional.

m) Tres por el Presidente del Consejo Superior de Deportes de entre personas de reconocido prestigio en el ámbito de competencias de la Comisión, de entre miembros de asociaciones de aficionados u organizaciones no gubernamentales entre cuyos fines esté la lucha contra la violencia, el racismo y la intolerancia, así como la defensa de los valores éticos que encarna el deporte, a propuesta del Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Por su parte, la Comisión Permanente de Antiviolencia es un órgano ejecutivo del Pleno que actúa por delegación del mismo y está formada por los siguientes miembros, según el artículo 8:

a) Dos funcionarios designados en representación del Consejo Superior de Deportes, una de las cuales desempeñará el Secretariado de la Comisión.

b) Dos funcionarios designados en representación del Ministerio del Interior.

c) Dos funcionarios designados en representación de la Secretaría de Estado de Seguridad, entre miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, respectivamente.

d) Una persona en representación de la Real Federación Española de Fútbol.

e) Dos personas en representación, respectivamente, de las Ligas profesionales de fútbol y baloncesto.

f) Una persona en representación de las Comunidades Autónomas.

g) Un miembro de la carrera Fiscal, designado por el Fiscal General del Estado.

