Hazard y el falso '9', el nuevo recurso del Real Madrid para la delantera

Ante la falta de fichajes en la delantera del Real Madrid, la esperanza de ver al mejor Hazard después de tres temporadas lastrado por las lesiones. El futbolista belga se ha pasado la reciente temporada entre el banquillo y la enfermería, y no ha tenido protagonismo en una temporada histórica del equipo, en la que ha conseguido tres títulos: la Supercopa de España, la Liga y la Champions.

El pasado 29 de marzo Eden Hazard era operado para retirar la placa de su tobillo derecho. Una operación que le descartaba prácticamente para el tramo decisivo de la temporada pero, dadas sus molestias y los escasos minutos que estaba teniendo, el jugador decidió pasar por el quirófano para volver a encontrar sensaciones.

Y parece que lo ha conseguido. Después de acabar la temporada con el club, el belga mostró claros síntomas de mejora en su juego y confianza en los partidos que pudo disputar con la selección de Bélgica en la UEFA Nations League.

"Con Eden Hazard es una situación distinta a la de años atrás. Está en el mejor momento de su carrera. Me ha sorprendido el estado anímico y físico en el que estuvo en junio. El aficionado del Real Madrid va a ver a un Hazard totalmente distinto", dijo Roberto Martínez tras las últimas actuaciones de Hazard.

"No tiene dolor ni problemas con su lesión pasada. En Polonia dio unos registros físicos que no tenía desde el partido contra Brasil en 2018. Está obsesionado con tener éxito en el Real Madrid. No ha contemplado cambiar el objetivo: quiere ganar el Mundial. Cuando tienes un jugador capaz de marcar la diferencia, pase lo que pase va a ser positivo", añadió el seleccionador belga.

Ahora, con el fichaje de Haaland por el City y la renovación de Mbappé por el PSG, se le abre otra vez la puerta del Real Madrid a Hazard y es que, aunque queda mucho mercado, no parece que vaya a haber demasiados cambios en el ataque blanco.

Pueden salir todavía Asensio, Mayoral, Jovic y Mariano, pero tampoco se esperan ni muchos fichajes ni grandes desembolsos. De ser así, la posición de '9' es una de las más necesitadas, ya que Benzema no ha encontrado hasta el momento un suplente de garantías.

Alternativa a Benzema

Con esta situación, el cuerpo técnico planea darle cancha a Hazard en esa posición, pero con funciones distintas. Hazard no es un rematador ni un jugador de área, pero sí podría funcionar como falso '9', bajando a recibir y a asociarse, y dejando espacio a su espalda que puedan aprovechar jugadores verticales de banda como Vinicius y Rodrygo.

Una alternativa que, de salir bien, podría ser una gran noticia para Ancelotti. Significaría que ha recuperado físicamente a Hazard, y que tendría una alternativa de garantías a Benzema aunque con una función distinta.

Sin embargo, esta es solo una alternativa con el que, hasta hace no mucho tiempo, era uno de los mejores futbolistas del planeta. Su posición ideal siempre ha sido la de extremo izquierdo, partiendo desde la banda y aprovechando su regate, velocidad y buen disparo tanto para desbordar por fuera como para meterse hacia dentro para asociarse y buscar zonas de disparo.

Ahora, esa zona del ataque parece copada por un Vinicius que ha crecido exponencialmente y ha sido uno de los mejores jugadores esta temporada. En cualquier caso la temporada es larga y hay muchos partidos, Vinicius también necesitará descanso y Hazard, aunque no parte ni mucho menos como indiscutible, parece una alternativa para cualquier posición de ataque.

Además de su posición ideal en la izquierda, también puede jugar en la banda derecha, donde ahora mismo están Rodrygo, Asensio y Valverde, en caso de jugar con cuatro centrocampistas. Hazard también se ha mostrado en su mejor etapa como un mediapunta de nivel o segundo delantero. Una posición que le requeriría de menos explosividad y esfuerzo físico y le acercaría a Benzema, con el que ha demostrado un gran entendimiento el poco tiempo que han estado juntos en el césped.

"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de tobillo, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hace", aseguró Hazard hace unas semanas.

Una pretemporada clave

Y, como ya se ha mencionado, puede jugar de delantero, una demarcación algo más desconocida para él, pero que desde el cuerpo técnico consideran que puede ser una baza a explorar. La pretemporada está a la vuelta de la esquina y será el mejor banco de pruebas para Hazard, que está deseoso de convencer al club y a los aficionados tras un paso infructuoso hasta el momento por el equipo madridista.

"Sé que estoy en deuda con el presidente, con esta maravillosa afición que me recibió de manera increíble, con mis compañeros y con mi entrenador", dijo el ex del Chelsea tras uno de los partidos de la Nations League de junio.

Y es que este puede ser un verano que cambie la dinámica de Hazard en el Real Madrid. Una vez superadas todas las lesiones, el fuego real comenzará el 10 de agosto en la Supercopa de Europa contra el Eintracht. Tan solo cuatro días después el Real Madrid debutará en Liga frente al Almería, y Hazard espera haber convencido entonces a su entrenador de que puede ser un jugador importante en el equipo al que llegó con el cartel de superestrella.

Por si fuera poco, es año de Mundial, y Hazard espera también poder dar su mejor nivel para ayudar al Real Madrid y sentirse en forma de cara a noviembre, cuando comience la cita mundialista en Qatar.

"Esta temporada tengo mucha ilusión por demostrar por fin lo que no he podido demostrar desde que llegué al Madrid. Ya no me duele y me siento mucho mejor. La lesión ya está olvidada", aseguró el '7' del Real Madrid el mes pasado, una declaración de intenciones para la temporada 2022/2023 que ya se asoma en el horizonte.

