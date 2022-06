Hazard: "Estoy en deuda con el presidente, los compañeros, el míster..."

Fichado en el verano de 2019 como un galáctico, la carrera de Hazard en el Real Madrid no ha sido como nadie hubiera pensado. Tres años lastrado por las lesiones han impedido que se vea la mejor versión del belga, un futbolista que encandiló a la Premier y que todavía no ha podido demostrar su nivel en España.

Sin embargo, Hazard espera que a sus 31 años aún no sea demasiado tarde. Desde su última operación en la que se le retiró la placa del tobillo se ha mostrado optimista y con ganas de probar su calidad en el Real Madrid: "Sé que estoy en deuda con el presidente, con esta maravillosa afición que me recibió de manera increíble, con mis compañeros y con mi entrenador", declaró en un encuentro con la peña madridista Bélgica Blanca en la concentración del combinado belga según recogió el Diario AS.

Y es precisamente con su selección con la que se han vuelto a ver brotes verdes en su fútbol. Él mismo dijo durante la celebración de la 14ª Champions League en Cibeles que iba a volver, en un claro mensaje al madridismo: "Mirad, he estado tres años con lesiones y muchas cosas más, pero en el próximo año voy a darlo todo para vosotros".

Eden Hazard encara a un defensa de Polonia Europa Press

"Esta temporada tengo mucha ilusión por demostrar por fin lo que no he podido demostrar desde que llegué al Madrid", apuntó. Aunque tendrá que pelear por un puesto, ya que la explosión de Vinicius esta temporada y la irrupción de Rodrygo hacen que haya una gran competencia en la delantera blanca. "Ya no me duele y me siento mucho mejor. La lesión ya está olvidada", aseguró el ex del Chelsea.

De hecho, tras el partido de esta semana frente a Polonia no se arrugó y dijo en RTL que va a volver a ser el que era: "Siempre lo he dicho, voy a volver a ser el que era encadenando partidos y minutos". El propio seleccionador de Bélgica ha apuntado que todos los signos en Hazard "son muy positivos".

"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de tobillo, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hace", aseguró Hazard hace unas semanas.

"Nunca he tenido ganas de irme"

"Nunca he tenido ganas de irme porque sé que puedo aportar cosas al club y que no estaba en la mejor posición para poder expresarme en el campo, y el club lo sabe. Hace un año y medio que les digo que tengo dolor en el tobillo, que la placa me molesta...", comentó en declaraciones recientes a los medios.

"¿El objetivo? En el mejor de los mundos sería hacer una muy buena preparación, jugar, porque no he jugado mucho desde hace tiempo, jugar bien, ayudar en el campo en todos los partidos, marcar goles, ir al Mundial de Qatar y hacer un buen Mundial, como el que hicimos en Rusia, y hacer un súper año, un año completo sin problemas físicos, sin nada, encadenar, encadenar, encadenar y disfrutar, como he hecho siempre", sentenció.

