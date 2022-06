Hazard: "Siempre lo he dicho, voy a volver a ser el que era"

La selección de Bélgica se ha dado un homenaje ante Portugal (6-1). Set para los Diablos Rojos en un partido en el que Eden Hazard brilló, aunque no marcó. El futbolista asistió a Kevin de Bruyne en el segundo de los seis goles que endosaron los de Roberto Martínez. El '7' del Real Madrid continúa mejorando las sensaciones para volver a ser el que era.

Después del encuentro ante la selección de Polonia, Hazard ha atendido al micrófono de RTL. "Siempre lo he dicho, voy a volver a ser el que era encadenando partidos y minutos", ha asegurado el futbolista. Solo se le ha resistido el gol contra los polacos: "He tenido ocasiones, pero desgraciadamente he fallado. A ver la próxima vez". Pese a eso, ha definido la actuación de su combinado nacional como "un buen partido".

El madridista estuvo en el terreno de juego durante 65 minutos. Muchos detalles de calidad y una asistencia para confirmar ese deseo que lleva haciendo visible en las últimas semanas: quiere volver a ser el futbolista que fue en el Chelsea y poder destacar en el Real Madrid.

Eden Hazard y Jurrien Timber, durante el Bélgica - Países Bajos de la UEFA Nations League Dirk Waem / BELGA / dpa

En el Santiago Bernabéu aterrizó en 2019, pero las lesiones han lastrado su rendimiento hasta la fecha. Su rol durante la última temporada ha sido el de suplente. Pero esto puede cambiar en los próximos meses. Todo depende de si el físico le respeta y si se gana un sitio con la calidad que nadie puede dudar que tiene.

A por todas

Hazard quiere ir con todo tanto en el Real Madrid como con los Diablos Rojos: "Quedan dos partidos en junio y haremos todo para ganarlos. Espero que el entrenador tenga en cuenta que hay muchos jugadores que pueden jugar. No solo once o doce jugadores. ¡Realmente somos un grupo!".

Su deseo es que todos sean importantes y que así haya más duelos como este partido redondo ante Polonia: "Hubo una gran reacción del equipo, pero teníamos que reaccionar. Hicimos un buen partido, empezamos bien, incluso si encajamos, pero la reacción fue buena después. Los nuevos trajeron un plus. Francamente, tuvimos una gran noche".

