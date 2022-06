La nueva realidad de Hazard: "Todos los signos son muy positivos"

Eden Hazard progresa adecuadamente. El futbolista disputó la primera parte del partido entre la selección de Bélgica y Países Bajos. Fue sustituido por Roberto Martínez en el descanso, pero el entrenador español quiso dejar claro que era un cambio programado, que el jugador del Real Madrid se encuentra bien y que "todos los signos son muy positivos".

Fue el pasado mes de marzo cuando el ex del Chelsea volvió a pasar por quirófano para someterse a una cirugía para la retirada de la placa que tenía en el peroné. Dos meses más tarde, regresó a una convocatoria de Carlo Ancelotti. No es que a partir de ahí fuese protagonista, pero sí que dejó buenas sensaciones y una clara declaración de intenciones: quiere volver a ser el que era.

En Stamford Bridge llegó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Su sueño era jugar en el Real Madrid. Así aterrizó en el Santiago Bernabéu con un carro de ilusiones. Pero las lesiones se han cebado con él desde entonces, mermando su estado físico y lastrando su rendimiento dentro de los terrenos de juego. El jugador quiere dejar todo eso atrás y desde Bélgica confirman las buenas sensaciones.

Eden Hazard, con la selección de Bélgica Reuters

Roberto Martínez ha sido contundente respecto a cómo ha encontrado al '7' del Real Madrid: "No tenía dolor en absoluto. Todos los signos son muy positivos". Además, ha apuntado que su cambio se debió a una "decisión técnica" y no a un problema físico. Por otro lado, ha destacado que durante el duelo ante la Oranje ha visto a Hazard moverse "con libertad en el campo".

La peor noticia del día para los Diablos Rojos fue la derrota. La selección de Holanda no dio tregua a los de Roberto Martínez y les goleó en Bruselas por 1-4. Hay que recordar que en la portería de Bélgica no estuvo el gigante Thibaut Courtois. No disponer del mejor guardameta del mundo, al final, se nota.

Hazard quiere ser el de antes

El belga quiere ser importante. Disfrutar del fútbol. Volver a ser decisivo. Y, por supuesto, triunfar en el Real Madrid. En su mano está todo esto. Es algo que no pasa desapercibido para él. De ahí que recientemente haya protagonizado una auténtica declaración de intenciones respecto a su futuro.

"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de tobillo, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hace", afirmó el futbolista en la previa del partido ante Países Bajos.

