Hazard y sus vacaciones más especiales: prepara su cuarta oportunidad en el Real Madrid

El Real Madrid cuenta con varios factores X en su plantilla, pero uno sobre sale por encima del resto. Eden Hazard hará este verano su enésimo regreso con una clara intención de que esta vez sí sea la definitiva. Se comprometió a ello delante de la afición en la celebración de La Decimocuarta. Tras un primer año opacado por la lesión y otros dos en los que ha arrastrado problemas derivados de esta, el jugador de fútbol belga afronta el final de sus vacaciones centrado en aprovechar su cuarta oportunidad.

El 8 de julio, en semana y media, comienza la pretemporada del Real Madrid. Hazard está citado como el resto de la plantilla para empezar a preparar la nueva campaña. Desde ese día acapara gran parte de los focos, ya que en el pasado su estado físico tras las vacaciones ha dado que hablar. Ese será su primer mensaje, ya que durante estas semanas de descanso el belga no ha descuidado ningún detalle para ser uno de los que más en forma llegue a Valdebebas.

Ahí empezará la hora de la verdad para Eden, con la importancia que tiene la preparación del curso en manos de Antonio Pintus. El belga ha seguido un plan durante las vacaciones que el mismo preparador físico diseñó. Hazard ya ha dejado atrás los problemas físicos. Su tobillo está bien y sin la placa vuelve a poder jugar el fútbol que le gusta. En enero cumplió 31 años, pero tiene la espinita de brillar en el Real Madrid. Ya no hay excusas para no hacerlo.

Eden Hazard, en rueda de prensa con la selección de Bélgica Bruno Fahy / BELGA / dpa

En la celebración de La Decimocuarta en la Cibeles, Hazard agarró el micrófono delante del madridismo: "Han sido tres años con lesiones y muchas cosas, pero el próximo año voy a dar todo por vosotros". A su mensaje le siguieron los vitorees y el calor de sus compañeros, los que se lanzaron en avalancha sobre él para festejar su promesa. Todos en el vestuario están entusiasmados con Eden. Es querido por sus compañeros y son parte importante en esta cuarta venida.

Cabe resaltar que cuando empezó su primera temporada, no llegó en forma a Valdebebas. Cuando cogió el ritmo físico, sufrió su terrible lesión. A su segundo año también se presentó con exceso de peso, una circunstancia a la que se unieron esos problemas derivados del tobillo. En el tercer año Vinicius le pasó por encima cuando parecía regresar en forma. Eso sí, las molestias siguieron y tomaba una decisión pensando en la 2022/2023.

El 29 de marzo Hazard se sometía a su última operación para retirar la placa de titanio que tenía en su peroné derecho. Desde ese instante comenzaba un nuevo proceso de rehabilitación para olvidar de una vez su calvario de lesiones. El futbolista se mostraba optimista y también esta sensación crecía después de la visita de Florentino Pérez. El presidente quiso estar en primera persona al lado del belga para trasladarle un mensaje de confianza.

Después de muchas dudas sobre su futuro, estas parecen haber quedado despejadas ya. Tiene contrato con el Real Madrid y la intención y las ganas de cumplir el acuerdo que firmó en verano de 2019. Además, de cara a los primeros meses de temporada de 2022 tendrá una motivación extra: el Mundial de Qatar 2022. Llegar en la mejor forma posible a la cita de este invierno es un extra para esta cuarta venida de Eden. Las sensaciones con Bélgica fueron positivas en el parón previo a las vacaciones.

Eden Hazard habla en Cibeles

No partirá como titular la próxima temporada en el Real Madrid, pero la no llegada de Mbappé y la más que posible salida de Marco Asensio suponen un alivio para el belga, que tendrá menos competencia para hacerse un hueco en el once titular. Ahora solo depende de Hazard, mientras el madridismo espera impaciente a ese futbolista que enamoró al mundo del fútbol con sus exhibiciones en Londres durante casi una década.

