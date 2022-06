Roberto Martínez: "Hazard está obsesionado con tener éxito en el Real Madrid"

Las últimas actuaciones de Eden Hazard con la selección de Bélgica en la Nations League invitan al optimismo. El jugador del Real Madrid parece recuperado totalmente de las lesiones y de la última operación en la que se le retiró la placa del tobillo. Su propio seleccionador, Roberto Martínez, ha asegurado en la Cadena SER que este año se verá un jugador completamente distinto.

"Con Eden Hazard es una situación distinta (a la de años atrás). Está en el mejor momento de su carrera. Me ha sorprendido el estado anímico y físico en el que estuvo en junio. El aficionado del Real Madrid va a ver a un Hazard totalmente distinto. No tiene dolor ni problemas con su lesión pasada. En Polonia dio unos registros físicos que no tenía desde el partido contra Brasil en 2018. Está obsesionado con tener éxito en el Real Madrid. No ha contemplado cambiar el objetivo: quiere ganar el Mundial. Cuando tienes un jugador capaz de marcar la diferencia, pase lo que pase va a ser positivo", ha dicho Martínez.

Además, sobre Qatar, el técnico ha señalado que "este Mundial va a ser muy distinto. Los jugadores llegan frescos, con la motivación y la mentalidad perfecta. Sólo compiten durante 14 semanas. Jugar más o menos no tendrá tanta importancia. Me preocupan más los jóvenes si hacen un cambio y no se adaptan".

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El propio Hazard, que sabe que ha pasado tres años lastrado por las lesiones y la irregularidad, se muestra ahora ambicioso. Hace unos días aseguraba que iba a volver más fuerte que nunca: "Sé que estoy en deuda con el presidente, con esta maravillosa afición que me recibió de manera increíble, con mis compañeros y con mi entrenador".

"Esta temporada tengo mucha ilusión por demostrar por fin lo que no he podido demostrar desde que llegué al Madrid", apuntó. Aunque tendrá que pelear por un puesto, ya que la explosión de Vinicius esta temporada y la irrupción de Rodrygo hacen que haya una gran competencia en la delantera blanca. "Ya no me duele y me siento mucho mejor. La lesión ya está olvidada", aseguró el ex del Chelsea.

De hecho, tras el partido de esta semana frente a Polonia no se arrugó y dijo en RTL que va a volver a ser el que era: "Siempre lo he dicho, voy a volver a ser el que era encadenando partidos y minutos". El propio seleccionador de Bélgica señaló que todos los signos en Hazard "son muy positivos".

Sin problemas físicos

"Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de tobillo, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hace", aseguró Hazard hace unas semanas.

"Nunca he tenido ganas de irme porque sé que puedo aportar cosas al club y que no estaba en la mejor posición para poder expresarme en el campo, y el club lo sabe. Hace un año y medio que les digo que tengo dolor en el tobillo, que la placa me molesta...", comentó en declaraciones recientes a los medios.