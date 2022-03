Neymar arenga al PSG: "Contra el Real Madrid tenemos que jugar el partido de nuestras vidas"

Neymar Júnior jugará desde el inicio en el estadio Santiago Bernabéu. Un campo que conoce bien por su pasado en el Fútbol Club Barcelona. El extremo brasileño ha acompañado a Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Duelo de vuelta

"Tenemos que jugar el partido de nuestras vidas. Un partido entre PSG y Real Madrid en el Bernabéu es un partido que hay que disfrutar en todo momento, minuto a minuto y por eso me preparé. Estoy muy contento, muy feliz y mañana lo daré todo por el equipo. Creo que tenemos que hacer un partido de diez".

¿Cómo está?

"Me siento al 100%. La recuperación fue más larga de lo esperado, fue una lesión muy dura. Pero estoy listo mental y físicamente al 100% para ayudar al equipo, ayudar a mis compañeros y tener un gran juego".

Neymar Júnior y Mauricio POchettino.

Recuperado de su lesión

"La verdad es que ya me olvidé de todo. Estar fuera de los partidos grandes es una lástima, siempre me quedo triste. Pero estoy de vuelta, estoy con mi equipo para jugar un partido muy importante. Estamos preparados para jugar este partido. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo con mucha calidad, con jugadores muy buenos. Pero nosotros también los tenemos. Vamos a hacer todo lo posible para ganar el partido".

Calidad

"La verdad que no. Juego con las mismas piernas. A veces cuando tienes jugadores con calidad delante, pues puedes cambiar un poco más. Nosotros atacamos juntos y defendemos juntos. Tenemos que hacerlo todo juntos porque somos un equipo. Eso son las cosas que nos llevarán a ganar la Champions League. Si jugamos todos juntos no solo creo que ganaremos la Champions League, sino también muchos títulos".

Sin Casemiro

"Fácil no va a ser porque el Real Madrid tiene jugadores con mucha calidad. Casemiro para mí es el mejor que hay en su posición. El Madrid le echará de menos, pero a nosotros nos dará igual. Nosotros tenemos que jugar y ganar el partido de la misma forma. Tenemos que hacerlo de la mejor forma, pero para ellos será más difícil porque están acostumbrados a jugar con Casemiro. Para nosotros es mejor que no juegue".

Favoritos

"Un partido entre PSG y Madrid siempre va a ser 50-50, nunca va a haber favoritos. Llevamos una ventaja pero la ventaja que tenemos la podemos traer en la cabeza y tenemos que jugar mejor que en París".

Tengo muchos recuerdos del Santiago Bernabéu y son buenos recuerdos. Neymar Jr., jugador del PSG

Jugar en el Santiago Bernabéu

"La verdad es que tengo muchos recuerdos y son buenos recuerdos. Hice goles, asistencias, hicimos partidos bellísimos. Es un estadio que tiene una historia increíble. Jugar aquí es un placer. No solo para mí, para toda la gente que viene a jugar aquí. Mañana será otro día especial".

¿Cómo está Mbappé? ¿Partido especial para ellos y para Messi?

"Kylian está bien. Es un partido especial para todos. También para los que jugamos en el Barça y también para Sergio (Ramos) aunque no pueda estar con nosotros. Para todos es especial jugar aquí, aunque no se tenga pasado en el Barça o en el Real Madrid. Tengo muchas ganas de hacer un buen partido, de hacer historia y de llevar al PSG a donde debe estar".

Unidad

"La verdad es que no estoy de acuerdo. En el Barcelona atacábamos juntos y defendíamos juntos. En el PSG lo hacemos igual. Si ves los partidos que jugamos en París, verás que hacemos un fútbol bellísimo. No puedo decir que estoy de acuerdo contigo. Veremos mañana y me dirás".

Objetivo

"Tenemos muchas ganas de estar en la final y de ganar. Mañana es otro paso en la búsqueda de nuestro objetivo".

