Luka Modric: "Me gustaría jugar con Kylian Mbappé en el futuro"

Luka Modric habla muy claro siempre y así lo hizo en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El Real Madrid busca la remontada ante el Paris Saint-Germain. El centrocampista croata pidió al Santiago Bernabéu que les lleve en volandas, ha dejado claro que la confianza del equipo está por las nubes y también ha hablado del futuro de Kylian Mbappé. El jugador de 36 años deja claro que quiere jugar con él en el futuro.

El cerebro de la medular blanca dio un ejemplo de personalidad y agresividad en la rueda de prensa, a la altura del partido que se disputa este miércoles. Modric tiene claro que en París el PSG pasó por encima del Real Madrid y eso no puede volver a suceder. En los dos últimos partidos se ha visto una mejoría clara del equipo a nivel físico. Sobre esto ha incidido mucho el croata, que cree que todos los que salten al Bernabéu tienen que estar "al 100%".

Eso sí, sus palabras tampoco han sonado a desesperación. No ha hecho una gran llamada a las armas ni ha señalado sin rodeos cosas que todos los demás prefieren evitar. Es un claro ejemplo de la confianza que tiene la plantilla en sí mismos para sacar adelante la eliminatoria. Además, ha dejado claro que espera un Bernabéu en el que se priorice animar al equipo por encima de que en el rival esté Mbappé, jugador que ha capitalizado la rueda de prensa.

Luka Modric, antes de enfrentarse al PSG: "Me gustaría jugar con Kylian Mbappé en el futuro"

El francés es el gran deseado por la afición blanca y el croata le considera "uno de los grandes jugadores del mundo". Sobre el estado de forma del galo, a pesar del golpe que recibió en el entrenamiento del lunes, cree que estará "al 100%". Además, aseguró que en el vestuario blanco no se ha hablado sobre esta circunstancia. Por encima de todo, la presión que tendrán unos y otros será la misma. La plantilla del Real Madrid quiere esta Champions más que nada.

Importancia del Bernabéu

"Seguro que va a tener un rol muy importante para nosotros. El Bernabéu significa mucho. Jugamos en casa y es un gran partido. Hemos jugado muchos de estos partidos y la ayuda del público es muy importante. Como estuvieron el otro día contra la Real Sociedad es lo que necesitamos. Nos tienen que empujar cuando pasemos momentos complicados. El Bernabéu jugará un rol muy importante".

Baja de Casemiro, Kroos...

"Seguro que la ausencia de Casemiro es una pena. Significa mucho para nuestro juego. Tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien como Fede o Edu. Ojalá pueda llegar Toni. Tengo que hacer lo de siempre. Tendremos que cubrir más campo. Tendremos que poner más énfasis en la parte defensiva. Tenemos jugadores y estoy seguro de que juegue quien juegue lo va a hacer bien mañana".

Bloque bajo

"Depende de cada partido y lo que el míster quiera de nosotros. Lo que el míster quiere de nosotros es que lo dejemos todo en el campo. Mañana lo más importante es salir con personalidad, con la energía que salimos el otro día, con agresividad. Si hacemos esto, tendremos muchas opciones de pasar la eliminatoria".

Estado de Mbappé

"Para ser honesto, ni hemos hablado de esto. Estamos enfocados en nosotros, en lo que vamos a hacer. No queremos que nadie se lesione. Esperemos que Kylian esté bien. Si está, va a estar al 100%. En estos partidos si no estás al 100%, no juegas".

¿Quieres a Mbappé?

"Todos queremos jugar con grandes jugadores, Mbappé es uno de ellos. Claro que sí me gustaría jugar con él. Vamos a ver lo que pasa en el futuro. Para nosotros es muy difícil hablar de jugadores en otros equipos. No existe un jugador en el mundo que no quiera jugar con él".

Luka Modric, en rueda de prensa.

Cuatro centrocampistas

"No te puedo responder a esto. Es una pregunta para el míster. Lo que tenemos que hacer es salir con energía y personalidad. El sistema es pregunta para el míster. Él seguro que lo sabe".

Ramos

"Con Sergio hablo casi todos los días. Va a ser bonito volverle a ver. El Bernabéu tiene que recibirle con todo el cariño. Es una leyenda de este club. Que no se ofenda nadie, no hablo por ser su amigo, pero es el mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid. Estoy seguro de que le van a recibir con cariño. Solo merece esto".

Invasión Rusia-Ucrania

"Es un tema complicado. Espero que termine cuanto antes porque no ayuda a nadie. No sirve para nada. Yo he vivido una y no me gusta ver estas imágenes. Es una tristeza grande para todo el mundo. Está pasando casi al lado nuestro. Es una cosa muy terrible, espero que se termine ya. Espero que los políticos lleguen a algún acuerdo cuanto antes".

Jugadores que salen de lesión

"Yo creo que estos partidos los queremos jugar todos. Estoy de acuerdo en que para jugarlos hay que estar al 100%. Eso lo saben el jugador y el míster. Si Toni juega mañana, significa que va a estar al 100%. Ningún jugador va a decir: voy a jugar, pero no estoy al 100%. Si sales al campo tienes que estar al 100%. Si Toni va a estar, va a estar al 100%".

@lukamodric10: "La ayuda del público va a ser muy importante para nosotros. Vamos a necesitar lo mismo que en el último partido. Que nos ayuden, que nos empujen en momentos complicados."#UCL pic.twitter.com/99hTHPEcMB — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2022

La renovación

"No quiero hablar de este tema ahora. Hay un partido importante mañana. Solo estoy concentrado en el partido".

Recibimiento a Kylian

"No sé lo que van a hacer. Lo que tiene que hacer es apoyarnos. Da igual quién está enfrente. No van a apoyar a los rivales. Eso es lo normal para mí".

Presión

"La presión es grande en ambas partes. Ellos tienen tantas ganas de ganar la Champions y todavía no lo han conseguido. Eso dice mucho de lo difícil que es ganarla. Nosotros que hemos ganado cuatro en cinco años, parecía algo normal. Por eso los dos nos jugamos mucho mañana".

Camavinga

"No es casualidad que Camavinga haya hecho un gran partido, como está entrenando es normal que haga esos partidos. Tiene un gran futuro por delante y será una pieza importante para el Madrid en el futuro y también puede serlo hoy. Que crezca y que ayude al Madrid".

Neymar

"Neymar es un gran jugador. Tengo gran cariño por él. Me gustan ese tipo de jugadores y es un gran peligro como otros jugadores que van a estar. Vuelve de una lesión larga, pero con una jugada te puede hacer mucho daño. Es top mundial y hay que tener preocupación con él".

