Fede Valverde y Camavinga contra Verratti: el duelo clave en el Real Madrid - PSG

Marco Verratti se comió a la 'CMK' en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El centrocampista italiano dominó el PSG - Real Madrid en el que Kylian Mbappé decantó la balanza a favor de los parisinos. El campeón de Europa con Italia este verano se lució en el escenario indicado.

Para la vuelta cambiarán las tornas con la baja de Casemiro y el estado de forma de Toni Kroos. El alemán se ha entrenado con el grupo este martes, pero Carlo Ancelotti se plantea confiar en los jugadores que están al 100%.

Este sería el centro del campo formado por Fede Valverde, Luka Modric y Eduardo Camavinga. Los tres están más que concienciados de que el partido también pasa por los pies de Verratti. "Sabía que era un gran jugador, pero no me di cuenta de que era tan espectacular. Un genio. Es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado, junto a Xavi e Iniesta", exponía un Neymar Júnior que se rendía a los encantos de Marco tras el encuentro. No es para menos.

Marco Verratti hace un pase delante de Luka Modric. EFE

Marco Verratti impuso su ley acompañado de los mejores guardaespaldas, Leandro Paredes y Danilo. El argentino y el portugués escoltaron al italiano, que dio una clase de mediocampismo ante el mejor trío del último lustro.

El metrónomo de la medular jugó una gran cantidad de hermosos pases a través de las líneas para jugadores como Messi y Di Maria, pero sobre todo para Mbappé. El francés se encargó de ejecutar a los blancos en el último minuto y así llegar con ventaja a la vuelta de este miércoles.

El de Pescara brilló en la creación lanzando numerosos pases hacia delante y por sus botas pasó el fútbol parisino. Hasta un 8,4% de la posesión fue suya e intervino hasta en 123 ocasiones. Su dato en el pase, amasando tantísimo balón, fue excelente. Verratti firmó una tarjeta del 92% de acierto. Con estos, generó hasta seis ocasiones. Si además estuvo acertado en las entregas también lo estuvo en el regate cuando intentó progresar por su cuenta acertando en las tres ocasiones en las que lo intentó.

Camavinga y Fede

El encuentro ha sido estudiado por el cuerpo técnico del Real Madrid y saben que tienen que provocar que Verratti no esté tan cómodo. Esa labor pasa porque el centro del campo trabaje más que nunca y no hay dos jugadores en la medular merengue que mejor hagan eso que Camavinga y Fede Valverde. Ambos aspiran a vivir su primera gran noche europea en el conjunto merengue y vienen de dar un clinic ante la Real Sociedad que propició la remontada merengue en el Santiago Bernabéu.

Fede Valverde observa a Eduardo Camavinga. Real Madrid

Con esa misma voluntad saltarán al terreno de juego este miércoles. Camavinga llegó este verano como un fichaje inesperado, pero que el Real Madrid llevaba siguiendo desde que despuntó en la Ligue-1. El centrocampista es un adelantado a su tiempo y quiere demostrarlo ante el equipo contra el que dio su primera exhibición como profesional.

Valverde pide paso ante la 'CMK', consciente de que delante tiene un centro del campo de época. Se ha empapado del legado que dejarán esos tres jugadores y quiere ser el líder de la nueva generación. El futuro empieza este miércoles para ellos.

