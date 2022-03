Achraf, de su relación con Mbappé a sus discusiones con Messi y la Champions ante el Real Madrid

En el Paris Saint-Germain todos están atentos al estado de Kylian Mbappé tras acabar 'tocado' el entrenamiento de este lunes. Sobre el delantero francés habló antes de eso Achraf Hakimi en Le Parisien. El que fuera canterano del Real Madrid se refirió a su relación de amistad con el '7' del PSG, así como de sus discusiones con Leo Messi o de las grandes noches del Santiago Bernabéu en la Champions League.

Relación con Mbappé

"Un poco de todo. Somos dos jóvenes de 23 años que compartimos los mismos gustos. Hablamos de música, de videojuegos, vamos a restaurantes o simplemente pasamos tiempo juntos... Nos gusta ser amigos. ¿Si tengo tiempo para salir con Mbappé fuera del terreno de juego? ¡Sí! Puedes tomarte tiempo para todo. Familia, hijos... Tengo una vida personal, Kylian también. Pero también pasamos mucho tiempo en casa. No siempre hay que salir a divertirse".

Kylian Mbappé y Achraf Hakimi, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Anécdota con Mbappé

"Estas cosas pasan. Teníamos que viajar en avión y no era posible. Acabamos en un coche. Y en estos casos, tienes que parar para poner gasolina al coche y quieres tomarte una Coca-Cola, agua o un dulce. Fue un momento en el que nos reímos mucho en la autopista, porque somos jóvenes y nos gusta disfrutar de la vida".

Relación con Messi

"Discutimos por el bien del equipo y comentamos las situaciones del partido, para que todos entiendan cómo juega el otro. Solo llevamos seis meses juntos. Se necesita tiempo para entenderse, para descubrir las cualidades del otro. Pero cada semana progresamos y nos sentimos mejor que al principio".

Victoria ante el Madrid

"Hubo mucha emoción. Marcar en casa al final de un partido de la Champions es muy importante. Sobre todo porque este gol puede darnos ventaja para clasificarnos. Y luego está la forma en que Kylian marcó..."

Volver al Santiago Bernabéu

"No es necesario hablar de ello. Todo el mundo sabe qué es el Real Madrid, qué estadio es el Bernabéu y qué ocurre allí en las noches de Champions. Vamos a prepararnos para ello. También tenemos grandes jugadores que han jugado grandes partidos y que tienen experiencia. Creo que vamos a estar preparados".

Mejor lateral derecho de la historia

"Si hablamos de un lateral derecho, podemos decir Dani Alves. Para mí, la referencia es Marcelo, pero juega en la izquierda. Pero si nos quedamos en el puesto de lateral derecho, Dani Alves. Dani Alves es un poco como yo, tiene placer en la forma de jugar, en su forma de disfrutar en el campo y ofensivamente. Me gusta su pie derecho, su calidad en el centro, su disparo y, sobre todo, su velocidad. Hay otros laterales derechos como Maicon que estuvo en el Inter de Milán, Cafú en su momento... He intentado ver vídeos de cuando jugaban".

¿Qué le ha pedido Mauricio Pochettino?

"Nada en particular, me dice que haga mi juego, que no cambie mi forma de jugar sea para un partido contra el Real Madrid o para otro. Tengo que repetir lo que siempre he hecho. Por supuesto, debo tener cuidado con mi flanco, pero también seguir desarrollando mi juego".

