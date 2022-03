Ancelotti: "Vamos a jugar contra el PSG el partido que quiere la afición"

Carlo Ancelotti está confiado en conseguir la remontada. Este miércoles se disputa la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El club vive por y para esta competición y el entrenador lo sabe. La entidad merengue busca la remontada y contará con el Santiago Bernabéu detrás, cuestión que ha puesto en valor el técnico. Tanto es así, que ha asegurado que el Real Madrid jugará ante el Paris Saint-Germain "el partido que quiere la afición".

El italiano comenzó el día con una preocupación menos. Toni Kroos empezó el entrenamiento previo al duelo ante el PSG trabajando al mismo ritmo que sus compañeros y todo hace indicar que el alemán podrá estar en el once blanco mañana en el Bernabéu. Eso sí, Ancelotti ha dejado claro que solo jugará si piensa que está "al 100%" y que si cree que está "al 95%", no estará sobre el campo. Esa no será la única duda en el once.

También tiene que decidir quién jugará en el lateral izquierdo ante la baja de Ferland Mendy por sanción y quién partirá en ataque. En cualquier caso, Ancelotti está pensando más en "que tenemos que hacer, no en lo que tenemos que evitar". La ausencia de Casemiro y el estado de Kroos, además de obligarle a meter un recambio, le puede empujar a un cambio de sistema con cuatro centrocampistas, para tener mayor control del juego.

Carlo Ancelotti, antes del Real Madrid - PSG: "Si pienso que Kroos está al 95% no juega"

Para que sus jugadores hagan el "partido completo" que espera con "la mejor versión del Real Madrid" que ha prometido para este miércoles, también necesita lo mejor de su afición. Aún así, el entrenador no rehúye la realidad que supone el posible fichaje de Kylian Mbappé para la próxima temporada. A Ancelotti le parecería normal que le aplaudieran ya que "la historia del Bernabéu dice los buenos jugadores siempre han sido recibidos con aplausos".

Su experiencia

"Hay muchas cosas que enmarcan a este partido. Lo importante es el aspecto físico y mental. Podemos contar con el apoyo de la afición. Tenemos una gran motivación. Veo al equipo bien, motivado y tranquilo. Sacaremos el mejor equipo mañana".

El estado de los jugadores

"El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100% jugará, si pienso que está al 95%, no juega".

Mbappé imparable

"El plan que tenemos no es solo para Mbappé. Es para Messi, Neymar, Mbappé... El plan es ser intensos los 90 minutos, hacer un partido completo, un partido inteligente. No hay que volverse locos. Tenemos que ganar el partido, no que golear. Podemos adelantarnos pronto o en el último minuto".

El físico de Mbappé

"No sé. He sido futbolista y siempre espero que los jugadores no tengan lesiones. Yo creo que tiene posibilidades de jugar. Nosotros preparamos el partido pensando que va a jugar".

Carlo Ancelotti, en rueda de prensa.

El Bernabéu con Mbappé

"Yo creo que la historia del Bernabéu dice los buenos jugadores siempre han sido recibidos con aplausos. Claro que lo entendería. El aficionado del Bernabéu le gusta el gran jugador. Pero le gusta también ver al Madrid ganar y jugar bien".

Lo que más teme

"Habitualmente no pienso en lo que temo, pienso en lo que tenemos que hacer para jugar mejor que en la ida, para salir bien con el balón desde atrás, para presionar arriba... En la vigilia del partido solo pienso lo que tenemos que hacer, no lo que tenemos que evitar".

Quién tiene más que perder

"Cuando perdemos, perdemos todos. Tenemos el objetivo de seguir en una competición que para el club es importante. Nada más. Después, la temporada sigue. Estoy convencido de que será con la Champions, aunque creo que el PSG piensa lo mismo".

Dudas de su trabajo

"Cada uno tiene su opinión sobre la temporada que estamos haciendo, hasta este momento fue la temporada del pero. Ganamos pero, si no tenemos a Courtois pero, el bloque bajo pero... La podemos mejorar en los últimos dos meses".

@MrAncelotti: "Lo importante en estos partidos son el aspecto mental, la ilusión que tenemos, el apoyo de la afición y la motivación."#UCL pic.twitter.com/UVZMfBAgec — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 8, 2022

Presión

"Hay que tener una gran vigilancia defensiva. Con jugadores como Mbappé y Neymar hay que estar muy atentos. La aportación de la afición es muy importante. En este sentido, queremos jugar el partido que quiere la afición".

El partido de ida

"No fuimos capaces de jugar lo que habíamos planteado, lo que más sufrimos fue su presión arriba. No fuimos capaces desde la salida de encontrar buenas oportunidades para atacar, esto es lo que ha pasado. Defensivamente el bloque bajo salió bien, con lo mal que lo hicimos encajamos el gol en el último minuto. Es importante hacerlo mejor".

El mejor Real Madrid

"El mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG, hemos visto al mejor PSG en el partido de ida y mañana vamos a ver al mejor Real Madrid. Karim está bien, ha vuelto a ser el Karim que ha sido antes de la lesión que ha tenido".

