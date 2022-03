Carlo Ancelotti va con todo contra el PSG: Toni Kroos entra en la convocatoria y habrá concentración

Carlo Ancelotti convoca a todos los jugadores disponibles para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el París Saint-Germain. Solo Casemiro y Ferland Mendy se quedan fuera de una lista en la que regresan Toni Kroos y Fede Valverde con respecto al duelo ante la Real Sociedad. La decisión sobre el alemán se tomará este miércoles antes del encuentro, mientras que el uruguayo está completamente recuperado de su problema viral.

El centrocampista alemán se reincorporó al entrenamiento al ritmo de sus compañeros este martes. El '8' blanco se dejó ver con el equipo en los primeros minutos de la sesión previa al choque de vuelta y deja abierta la posibilidad de poder jugar mañana. Seis días después de caer lesionado en un entrenamiento y sufrir una microrotura en la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, el centrocampista alemán probó sensaciones e hizo una prueba definitiva.

Ahora será el propio Kroos y el cuerpo técnico tomarán una decisión conjunta sobre su disponibilidad. El alemán, de hecho, se ejercitó con un vendaje lo que da pistas sobre que no llega al cien por cien al partido. El plan B de Ancelotti está claro: Valverde y Camavinga acompañando a Modric. Cabe recordar que Casemiro es baja para el partido por acumulación de amarillas, misma razón que Mendy. Toni quiere jugar el partido 350 con la camiseta merengue.

Carlo ya dejó claro cómo tomará su decisión en rueda de prensa: "El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100% jugará, si pienso que está al 95%, no juega". Una opinión que también comparte su compañero Luka Modric: "Yo creo que estos partidos los queremos jugar todos. Estoy de acuerdo en que para jugarlos hay que estar al 100%. Eso lo saben el jugador y el míster. Si Toni juega mañana, significa que va a estar al 100%".

El PSG

El PSG ha dado la lista de los futbolistas que integran la expedición que este martes viaja a Madrid. Mauricio Pochettino contará con 24 futbolistas a su disposición, entre los que se encuentra Kylian Mbappé. El francés se ha recuperado bien a priori de sus problemas físicos provocados por una entrada de Idrissa Gueye el lunes. Sin estar incluido en la convocatoria, también viaja Sergio Ramos para estar presente en el Santiago Bernabéu, aunque no estará en el encuentro por su última lesión.

El PSG avanza en su nota que "el examen clínico fue tranquilizador" y que Mbappé, bajo cuidados desde ayer, viaja a Madrid. Durante el día se le hará una nueva prueba médica en la que se decidirá directamente si es titular o no. Por su parte, el excapitán del Real Madrid pisará por primera vez el Santiago Bernabéu desde su despedida del club el pasado verano, pero no podrá jugar por culpa del calvario con las lesiones que sufre esta temporada.

