Conexión Benzema - Mbappé: la pareja que ilusiona a Francia... y al Real Madrid

La pareja que forman en la selección de Francia Karim Benzema y Kylian Mbappé comienza a acaparar todas las miradas antes de la Eurocopa. Entre los delanteros galos parece haber muy buena sintonía y ha sido el propio jugador del Real Madrid el que ha hablado recientemente de su compatriota.

En rueda de prensa, la primera desde que se confirmó su regreso con Les Bleus, Benzema ha hablado de su especial conexión con Mbappé: "No me gusta comparar, pero es un jugador joven, un fenómeno. Pude entrenar con él, jugamos a un solo toque, él pone mucha velocidad, es hábil frente al área. Es un jugador muy, muy bueno".

Ambos apuntan a formar juntos en el ataque de la selección que dirige Didier Deschamps. De hecho, el técnico francés explicó a los medios, tras conocerse la decisión de convocar a Karim Benzema, que si había llamado a filas al '9' del Real Madrid no era para dejarle en el banquillo, sino para que fuese importante.

Karim Benzema, en un entrenamiento de la selección de Francia Reuters

También habló esta misma semana, en una entrevista para L'Équipe sobre el futuro de un Kylian Mbappé que todavía no ha renovado con el PSG y al que se coloca en lo más alto de la agenda del Real Madrid en el mercado de fichajes: "No estamos indemnes a una decisión que pueda sorprender al inicio de competición, aunque lo ideal es la tranquilidad durante el torneo, hay que vivir con ello".

Dúo de ilusión

Francia es junto a Inglaterra la gran favorita para ganar la Eurocopa que comienza el próximo día 11 de junio. Les Bleus ya conquistaron el último Mundial, disputado en Rusia en el 2018, y la entrada en juego de Benzema no hace más que elevar la calidad de una selección que apunta alto.

Benzema y Mbappé se entienden. Así lo ha dejado claro el propio Karim y esto no hace más que elevar la dosis de ilusión entre los aficionados galos. Y no solo entre ellos, también entre el madridismo. Kylian es el principal objetivo del Real Madrid y aunque el PSG no quiere vender, podría acabar haciéndolo si el jugador sigue negándose a prolongar su contrato.

Cualquier fotografía, mensaje en redes o miradas cruzadas se entienden como un pasito más adelante para acabar viendo a Kylian Mbappé vistiendo la elástica blanca. Un sueño que el delantero tiene desde niño y parece que Karim Benzema es el mejor embajador para conseguir su fichaje.

