Valverde, sobre la marcha de Zidane: "Es triste, le voy a agradecer toda la vida cómo me ha tratado"

La marcha de Zinedine Zidane del Real Madrid ha dejado un enorme vacío dentro del club. Desde la dirección del equipo blanco intentaron convencer al técnico francés de que se quedara para empezar un nuevo e ilusionante proyecto hasta el último momento, pero el galo tenía una decisión tomada y no se iba a mover ni un solo centímetro de su postura.

Ahora, en el Real Madrid se encuentran en la búsqueda de un nuevo entrenador, pero será difícil que aparezca una persona que pueda llenar el tremendo vacío que ha dejado el técnico francés. Su palmarés ha sido envidiable y casi inigualable, y su respeto con la afición y con la junta directiva del club ha sido el soñado por un entrenador del Real Madrid.

Sin embargo, el cuento de hadas entre ambas partes se terminó y la decisión que tiene que tomar ahora el club es realmente importante. No hay grandes nombres en el mercado, quizás sí alguno en banquillos que penden de un hilo, pero quizás lo más importante es saber cómo se va a comportar en el vestuario el próximo técnico que llegue.

Zinedine Zidane, durante un partido con el Real Madrid REUTERS

Uno de los fuertes de Zidane siempre ha sido su trato con los jugadores, al menos con la mayoría de ellos. Muchos lo han demostrado con sus despedidas en las redes sociales. A pesar de que había rumores y de que muchos no terminaban de creérselo, finalmente, ha sucedido y ellos también han perdido un apoyo muy grande.

Así lo ha narrado Fede Valverde desde la concentración de la selección de Uruguay que se encuentra preparando varios partidos de las eliminatorias de la Clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2022 antes de disputar la Copa América. El uruguayo ha hablado con mucha sinceridad de la marcha de Zidane y su sentir ha impactado y sorprendido mucho tanto a los medios de comunicación como a los aficionados.

Valverde se abre

"Es triste, pero es parte del fútbol. Ojalá se mantuvieran los mismos jugadores y entrenadores y se pudiera mantener un proyecto de muchos años. Hay que adaptarse, dar el máximo de cada uno por el equipo. Siempre está pendiente de cómo está tu ánimo, tu familia, y a un jugador joven eso lo llena mucho".

Rodrygo Goes y Fede Valverde, durante un entrenamiento del Real Madrid

Fede Valverde ha evidenciado una vez más la gran gestión de grupo y de vestuario que ha hecho Zidane durante estos años en el Real Madrid, pero no solo con las estrellas y con los grandes nombres, sino también con los jugadores jóvenes que más necesitan el apoyo de un entrenador en sus primeros momentos en un club de la importancia de la entidad de Concha Espina. Por ello, un emocionado 'pajarito' le agradecía estos años de buen trato y cariño.

"Le voy a agradecer toda la vida por cómo me ha tratado y a mi familia, cómo me ha ayudado, cómo me dio siempre ese cariño de entrenador o de padre, digamos, siempre estaba pendiente; entonces le agradezco, que le vaya bien donde vaya, que descanse y esté bien y nosotros vamos a seguir dando todo por el Madrid". El vestuario del equipo blanco, aunque mira hacia delante, siente nostalgia y dolor por la marcha del técnico galo.

