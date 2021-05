Achraf, Mbappé y 60 'kilos': la operación del PSG que puede favorecer al Real Madrid

El PSG no está dispuesto a quedarse atrás en el mercado y ya prepara varias incorporaciones para la próxima temporada. Entre ellas la del joven defensa, y ex del Real Madrid, Achraf Hakimi. El lateral del Inter de Milán se convirtió en el primer gran fichaje del cuadro italiano el curso pasado y, meses después, está cerca de ser la primera gran salida de la entidad de la Serie A. Y no por un precio necesariamente bajo.

El marroquí está valorado, según las negociaciones que Inter y PSG han mantenido en los últimos días, en 60 millones de euros. Una cifra más que considerable y que supera con creces los 40 'kilos' que supuso el traspaso del Real Madrid al Inter de Milán. Según publica La Gazzetta dello Sport, que ya adelantó el interés del PSG en Achraf, solo faltan algunos flecos para cerrar la operación. El club francés intentó rebajar el precio en un momento, incluyendo en el traspaso a alguno de sus jugadores. Sin embargo, el Inter tuvo clara su idea desde un principio.

El conjunto italiano, como gran parte de los clubes deportivos, ha sufrido importantes pérdidas durante estos meses de pandemia. Por ello, el objetivo para este próximo mercado es recaudar lo máximo posible a través de varias ventas. Es ahí donde se explica el traspaso de Achraf, que ha cumplido de sobra las expectativas de la directiva. Su potencial, y esos 60 millones de euros que quieren recaudar, ayudaría notablemente a paliar las pérdidas.

Y es que, solo con Achraf, el Inter se quedaría a escasos 40 o 30 millones de euros de alcanzar la cifra deseada. Según sus cálculos, obtener entre 90 y 100 'kilos' en traspasos supondría un alivio de cara a los próximos meses. Y Achraf está a unos días de convertirse en el gran salvador. Pero, ¿dónde entra Mbappé?

¿Fondos de Mbappé?

El delantero francés acaba contrato en 2022 y no ha renovado. El PSG sigue insistiendo y él sueña con un Real Madrid que planifica la próxima temporada con él en sus filas. Será el culebrón del verano, pues ni es sencillo que salga del PSG ni que acepte la renovación que el conjunto galo lleva ofreciendo meses.

Por ello, sorprende que en la entidad francesa se arriesguen a invertir 60 millones de euros en un solo jugador. Además, teniendo en cuenta que es un Achraf que aún no ha terminado de estallar en la élite continental. La salida de Mbappé, que supondría unos 125 millones para el PSG, podría ser la razón de esta operación sorpresa. Y es que el PSG tampoco aspira a realizar grandes ventas en su plantilla, y menos por cifras elevadas.

A esta operación habría que sumar dos factores. El primero, que el Real Madrid se guardó un derecho de tanteo sobre Achraf. El segundo, que el PSG anunció pérdidas de 200 millones de euros a principios de año.

