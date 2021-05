Así jugaría el Real Madrid con Pochettino, Conte, Raúl o Xabi Alonso

El Real Madrid deshoja la margarita en busca de un entrenador que sustituya a Zinedine Zidane. El club blanco no tardará en decidirse, pero ahora mismo tiene varias alternativas sobre la mesa. Diferentes entre sí, hay que analizar a cada uno de los técnicos para entender como jugaría el equipo con uno y otro. El favorito en las oficinas merengues es Mauricio Pochettino.

La reconstrucción del Madrid tras una temporada sin títulos pasa por un nuevo entrenador. De momento, lo que es seguro es que ese no será Massimiliano Allegri, que este viernes se convertía oficialmente en técnico de la Juventus. Pochettino gusta, pero no por ello significa que sea la opción más fácil ya que tiene contrato en vigor con el PSG.

Después del argentino aparece Antonio Conte, que se despedía esta semana del Inter de Milán. El italiano gusta desde hace tiempo, pero se duda por su forma de entender el juego que, quizás, no sería la que mejor encajara con el equipo blanco. Detrás hay dos opciones que están o han pasado por la casa: Raúl González y Xabi Alonso.

El esquema de Mauricio Pochettino

El Madrid de Pochettino

Apostar por Mauricio Pochettino (Murphy, Argentina; 1972) sería hacerlo por la continuidad. Gusta su forma de ser y la forma en la que juegan sus equipos, con una visión ofensiva que se asemeja al estilo del Real Madrid. Su formación preferida es el 4-3-3 que viene utilizando tanto el Tottenham como ahora en el PSG.

Su Madrid no sería muy diferente al de Zidane salvo por la entrada de caras nuevas. Está por ver qué ocurre con los centrales titulares (Sergio Ramos y Varane), mientras Éder Militao y el recién fichado Alaba piden sitio. El centro del campo sería de Casemiro, Modric y Kroos, con Odegaard como recambio del croata.

Arriba su apuesta siempre ha sido por la velocidad en las bandas y un ariete que sepa asociarse, como lo era Harry Kane en su Tottenham. Benzema es perfecto y también los Vinicius o Rodrygo. Quién sabe si Pochettino llegaría de la mano de Mbappé.

El esquema de Antonio Conte

El Madrid de Conte

La opción Antonio Conte (Lecce, Italia; 1969), si bien es atractiva desde el punto de vista revolucionario, no lo es tanto en cuanto al esquema. El técnico italiano no se sale demasiado del 3-5-2 (o como mucho 5-2-3), que es un esquema que ya se le ha visto a Zidane esta temporada, pero su esencia es otra. En el Inter jugaba con dos puntas (Lukaku y Lautaro Martínez) y en el Chelsea con dos medios con poderío defensivo (Kanté y Matic). El Madrid no tiene eso.

En el Madrid se parte de un centro del campo con un perfil defensivo (Casemiro) y dos futbolistas para controlar y crear (Kroos y Modric). Ahí estaría la primera diferencia entre Conte y el Madrid actual. Además, arriba hay jugadores como Vinicius, Rodrygo e incluso Brahim, si volviera, que se perderían en un dibujo sin extremos puros. Hazard, al contrario, ya sabe lo que es jugar (y brillar) con Conte partiendo en punta.

Todo eso bajo una fuerte rigidez táctica y un fuerte carácter personal que ha hecho saltar chispas en alguna ocasión allá por donde ha pasado. Esa inflexibilidad le ha dado éxitos, pero también le ha impedido mantenerse más de dos años en el mismo equipo.

El esquema de Raúl González

El Madrid de Raúl

El ascenso de Raúl González (Madrid, 1977) como entrenador en la cantera del Real Madrid está siendo casi tan meteórico como su explosión en sus tiempos de futbolista. En 2020 ganó la Youth League con el Juvenil y en 2021 ha llevado al Castilla hasta los playoffs de ascenso a Segunda División. ¿Cómo lo ha hecho? Con carácter y un gran trabajo táctico para aprovechar el talento de los futbolistas de la cantera.

Su esquema es, seguramente, más camaleónico que el del resto de candidatos. Lo más habitual es ver al Castilla con un 4-2-3-1 que, en más de una ocasión, se ha visto evolucionar a un 4-1-4-1 para aprovechar en esa posición de pivote a Antonio Blanco, jugador que convenció a Zidane en la recta final de temporada.

Raúl es de esos entrenadores a los que le gusta la presión alta y que todos sus jugadores la sigan. Con él no vale bajar los brazos. Mito del Real Madrid y de su cantera, para él, como lo era para Zidane, es fundamental trabajar la relación de confianza con sus jugadores.

El esquema de Xabi Alonso

El Madrid de Xabi Alonso

Por último, está Xabi Alonso (Tolosa, 1981). Como ocurre con Raúl, su factor en contra es la inexperiencia de haber entrenado al máximo nivel. Pero lo mismo ocurría con Zidane en 2016 y nunca hay que descartar que de la cantera del Real Madrid salga otro genio de los banquillos. El tolosarra, que empezó dirigiendo en las categorías inferiores blanca, ha llevado este año a la Real Sociedad B a Segunda División.

Cuando Xabi Alonso coge un equipo le da su identidad. En el Sanse, filial txuri-urdin, se juega saliendo con la pelota desde atrás, teniendo la posesión, dominando y teniendo mucha presencia en área contraria. Su apuesta por la estrategia, algo raro de ver en el fútbol no profesional, ha hecho más fácil la transición de jugadores de la cantera al primer equipo que dirige Imanol Alguacil.

Tampoco se casa con un esquema, aunque lo más habitual es un 4-2-3-1 o un 4-4-2. Lo que le distingue de otros entrenadores es la pasión: "Me ha gustado siempre el fútbol, como chaval, jugador y entrenador. Anticiparse a algunas situaciones. A ver si soy capaz de que los chavales tengan esa iniciativa y esa inquietud de poder entenderlo", se definía como entrenador de la Real B.

