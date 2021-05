Joachim Löw aclara su futuro y habla sobre el Real Madrid y el Barça

Real Madrid y Barça buscan entrenador para el próximo año. Los dos grandes del fútbol español tienen su banquillo con el cartel de disponible y tanto Florentino Pérez como Joan Laporta sondean el mercado en busca de la mejor opción para crear un nuevo proyecto con el que recuperar su sitio en Europa.

Quién más urgencia tiene es el Real Madrid, ya que Zinedine Zidane comunicó esta semana que no iba a seguir al frente del equipo blanco y por ello, la entidad madridista ya sondea diferentes nombres para ponerse al mando de un nuevo proyecto en el que se espera, además, una gran inversión en fichajes.

El primero en llegar ha sido David Alaba, pero hay otros nombres muy importantes apuntados en la agenda madridista, algunos de la talla de Kylian Mbappé o Erling Braut Haaland. Sin embargo, lo que ahora mismo más falta hace en el Santiago Bernabéu es la llegada de un capitán general que se ponga al mando de las operaciones.

Alaba ficha por el Real Madrid

Ya han sonado algunos nombres con fuerza. Tras el descarte de Massimiliano Allegri, que ya ha firmado por la Juventus, se estudian nombres como los de Antonio Conte y Mauricio Pochettino sobre todo. Por detrás aparecen también otros candidatos con menor experiencia como Raúl González Blanco o Xabi Alonso.

De momento, el casting está abierto aunque en la 'Casa Blanca' los grandes favoritos son el argentino y, en menor medida, el italiano. El futuro de ambos puede estar bastante ligado ya que la salida de Mauricio Pochettino del PSG podría depender de la llegada de Antonio Conte a París. Desde Italia aseguran que el exentrenador del Inter podría llegar con Achraf Hakimi de la mano.

El Barça, en cambio, sí tiene entrenador, pero Laporta ya ha transmitido de todas las formas posibles que no cuenta con Ronald Koeman y que solo se quedará si no consigue cerrar un sustituto. Aunque su sueño es Guardiola y ante las negativas de Flick y Nagelsmann, a Laporta se le empiezan a terminar los candidatos.

El futuro de Löw

No obstante, hay un nombre que ha sonado en común para ambos banquillos y que quedará libre en unas semanas. Se trata del seleccionador alemán Joachim Löw, quien ha sido relacionado tanto con Real Madrid como Barça tras su adiós a la selección de Alemania, que se producirá tras la Eurocopa.

Joachim Löw con Alemania Reuters

Para salir al paso de estos rumores, Löw ha hablado claro en una rueda de prensa en la que ha revelado qué va a hacer con su futuro: "No he tenido ningún contacto con nadie personalmente. Tengo claro que no me haré cargo de un club en verano. No habrá cambio de opinión".

De esta forma tan tajante ha cortado de raíz los rumores ante las preguntas de si se veía candidato para los banquillos de Real Madrid y Barça, y sobre si había mantenido ya algunos contactos con las directivas de ambos equipos. El preparador de 61 años y que ha pasado los últimos 15 al mando de Alemania tiene claro que no va a escuchar ninguna oferta que le llegue este verano y que quiere un tiempo para prepararse antes de pensar en otros retos.

[Más información: Así jugaría el Real Madrid con Pochettino, Conte, Raúl o Xabi Alonso]