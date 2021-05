El Real Madrid se abre sin Zidane: de Odegaard a Ceballos, los posibles beneficiados

El adiós de Zinedine Zidane supone una revolución en la plantilla del Real Madrid. El mero hecho de cambiar de entrenador ya supone un giro de timón a todos los niveles en el equipo, lo cual por supuesto afecta al futuro de los jugadores. Del técnico que sea elegido dependerán salidas y entradas, pero lo que es seguro es que para algunos futbolistas, véase Odegaard o Ceballos, algo ya ha cambiado en su situación.

Si bien el vestuario estaba con Zidane -pedía su continuidad-, y así se vio con la avalancha de mensajes de despedidas, eso de que es imposible contentar a todos se aplica también para él. Por eso ha habido futbolistas con los que apenas ha contado durante sus años de entrenador del Real Madrid, en ambas etapas, y otros con los que, por esta razón u otra, se ha ido enfriando la relación.

¿Cómo afecta la salida de Zidane a estos jugadores? La lista se puede ordenar partiendo de los que posiblemente salgan beneficiados hasta los que su destino no debería cambiar pese a la salida del técnico francés. Eso sí, todo está sujeto a cambios hasta que el nuevo entrenador no se siente a elaborar la plantilla que quiere para la temporada.

Odegaard

El Real Madrid contaba con Odegaard, pero el noruego dudaba si volver con Zidane en el banquillo. La relación entre el entrenador y el jugador se estropeó durante la media temporada que estuvo en el equipo el curso pasado. El técnico francés le pidió expresamente y le convenció de 'romper' su cesión en la Real Sociedad con la promesa de que tendría minutos. Las lesiones y la gran forma de Modric lo impidieron y Odegaard reacción pidiendo salir en enero. Cualquier entrenador le querría en su equipo.

Odriozola

Hace unos meses parecía sentenciado y ahora tiene opciones de quedarse. Los motivos son dos: la salida de Zidane que no confiaba demasiado en él y su buen rendimiento en lo que jugó al final de temporada por las bajas en el lateral. Si se confirma el adiós de Lucas Vázquez tendrá todavía más fácil seguir y sin Zidane, el gran valedor del gallego, esto es más fácil que ocurra si el jugador no cede en sus pretensiones para renovar.

Ceballos

Con Zidane tenía las puertas cerradas, pero Ceballos acaba de terminar su segunda cesión en el Arsenal y quiere dar un paso definitivo en su carrera: quedarse en el Real Madrid o ser traspasado. En el club siempre se creyó mucho en él y su calidad puede convencer al entrenador que venga. Por otro lado, si se decide venderle no faltarán ofertas con total seguridad.

Jovic

Con Jovic es más difícil de adivinar porque ni el club ni Zidane tenían mucha confianza en él, además de que es uno de los jugadores por los que se puede hacer caja este verano. Pero no hay que olvidar que el serbio llegó al Madrid siendo uno de los mejores goleadores de Alemania y el entrenador que llegue le podría dar una oportunidad. Si llega una buena oferta será difícil que se quede.

Marcelo

Que los últimos minutos de Marcelo en el Real Madrid fueron los del Villarreal es casi una realidad. Si con Zidane no daba la sensación de que pudiera salir, con un nuevo entrenador que no se casará con nadie no debería cambiar. Tiene pie y medio fuera, pero el club le quiere reconocer todo lo que ha dado al equipo durante tantos años y dejará la decisión en manos del brasileño: irse ya o agotar su contrato que acaba en 2022.

Isco

En la misma tesitura de Marcelo está Isco. Su protagonismo ha ido cayendo casi tan en picado como su nivel de juego. El Madrid tiene decidida su salida y entre las alternativas al banquillo no aparece un entrenador que en principio diera marcha atrás con su adiós. Es más, en Sevilla le espera Julen Lopetegui que, precisamente, fue el último en apostar por el malagueño en un papel grande en el Madrid. No salió bien.

Bale

El Madrid tiene claro que Gareth Bale no volverá a ponerse la camiseta de este equipo. Le podrá quedar un año de contrato, pero su regreso no es una opción. Ni con Zidane ni con cualquier otro entrenador. El club busca la forma de desvincularse del jugador y ahorrarse el año de ficha que todavía le corresponde.