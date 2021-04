Pochettino intenta frenar la salida de Mbappé del PSG: "Se está trabajando"

El PSG se resigna a dejar salir a Kylian Mbappé este verano. El conjunto parisino siempre ha querido renovar a su delantero estrella, que acaba contrato en 2022. Sin embargo, el jugador no ha dado todavía su visto bueno a las ofertas presentadas y hace unas semanas dejó su futuro en el aire a la espera de tomar una decisión. Pochettino, técnico del cuadro galo, ha vuelto a reafirmar su deseo de que Mbappé renueve.

El técnico argentino, en su última rueda de prensa y tras unos días de intensas noticias sobre la marcha de Mbappé, ha querido zanjar cualquier duda asegurando que "el deseo del club es que se quede". "Se está trabajando en esa dirección", ha reafirmado el entrenador del PSG. Para Pochettino, Mbappé "tiene una gran madurez pese a su juventud" y ahora le ve "tranquilo y enfocado en ayudar" al resto de la plantilla.

Por ello, Pochettino cree que los rumores no van más allá y que "siempre estarán ahí", "latentes" para los jugadores del máximo nivel. Mbappé continúa sin dar ningún detalle sobre la decisión que tomará y el tiempo se va acabando para ambas partes ante la proximidad del mercado de verano.

Cabe recordar que en el pasado mes de enero, el jugador realizó su declaración más tajante sobre su futuro. "Quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar", subrayó. "Pero no es un deseo de ahorrar tiempo, es realmente una reflexión. No quiero firmar un contrato y decir un año después que me quiero ir porque no quería firmar el contrato. No. Si firmo, es para quedarme", reconoció.

Sin embargo, esas palabras se produjeron a finales de enero y meses después no ha habido ninguna decisión en firme. Por ello, en el PSG han decidido hacer público cierto malestar pasando toda la presión al jugador. Leonardo, director deportivo de la entidad, adelantó en la última jornada de Champions que "pronto" habría noticias y medios franceses aseguran que el PSG, consciente de su intención de abandonar el equipo, ha rebajado su valor de mercado a 120 o 150 millones de euros.

El Madrid intentará su fichaje

Si el PSG le pone en el mercado, el Real Madrid peleará por su fichaje este mismo verano. El club merengue es consciente de la oportunidad que tiene este verano y con cantidades cercanas a los 150 millones de euros sería mucho más factible abordar la operación. Mbappé sería la guinda a un proyecto en el que también pueden estar tanto Haaland, principal opción, y Alaba.

El club merengue tiene a tiro tanto al delantero francés como al noruego y tiene la oportunidad de armar la mejor delantera de todo el continente. Por el momento, la operación más sencilla es la de Haaland, pues las relaciones entre el Real Madrid y el Dortmund son inmejorables y en las últimas semanas se han producido reuniones físicas entre representantes merengues y del jugador.

[Más información - Mbappé y Haaland, a tiro del Real Madrid]