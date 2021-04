La declaración de Mbappé que gustará a la afición del Real Madrid

Si algo le gusta a los aficionados del Real Madrid son los futbolistas que no se esconden, que dan la talla y sobre todo la cara en los partidos más importantes. Y eso es lo que está haciendo Kylian Mbappé en la presente edición de la Champions League. Frente al Barcelona, en la ronda de octavos, marcó cuatro goles, y contra el Bayern Múnich, en la ida de los cuartos, ha firmado dos.

Precisamente, sobre este no 'esconderse' en los partidos más importantes ha hablado tras la victoria en el Allianz Arena ante el micrófono de RMC Sport: "Como dije en Barcelona, me gustan este tipo de partidos. No estoy aquí para esconderme, me gusta ser decisivo en este tipo de encuentros".

Para ese mismo medio, el internacional francés ha señalado qué les pidió Mauricio Pochettino ante el Bayern Múnich: "Pochettino nos dijo que había que bascular al Bayern. El plan era abriles con Neymar y conmigo, además de cerrar la línea de pase con Kimmich".

Kylian Mbappé lanza a puerta para marcar el primero del PSG EFE

Toca disfrutar, aunque sin olvidar los próximos compromisos: "Hemos hecho un gran partido. Hemos sufrido en equipo, pero hemos estado sólidos y hemos hecho una gran actuación colectiva. Ahora vamos a París contentos, pero pensando en el partido del Estrasburgo del sábado. El partido del sábado lo jugaremos con la misma determinación que hoy".

Presión

Lo que tienen los mejores jugadores del planeta es que se tienen que acostumbrar a estar bajo todos los focos, a la presión mediática y también a ser el centro de las críticas. Algo que ha asumido ya un Mbappé que también habló para los medios oficiales de la competición.

"Sé que tengo mucha presión y sé que tengo que ganarme un sitio en el campo. Y eso es lo que he hecho. Hoy he marcado dos goles y lo he hecho gracias al buen trabajo de mis compañeros", ha asegurado un Kylian que también ha afirmado que el Bayern Múnich es "el mejor equipo de Europa ahora mismo".

Hablando de la eliminatoria ante los bávaros, el delantero del Paris Saint-Germain ha apuntado que no deben confiarse por el 2-3 de la ida. "Para la vuelta tenemos que tener confianza, como la hemos tenido hoy, aunque tal vez no demasiada", ha sentenciado el mejor jugador del partido en el Allianz Arena.

Futuro abierto

Mbappé no es solo noticia por su fútbol o por sus goles, sino que también lo es por su futuro. Hasta en tres ocasiones ha dicho 'no' a las propuestas de renovación de Leonardo y las sensaciones van apuntando, cada vez con mayor intensidad, a que acabará fichando por el Real Madrid.

Kylian Mbappé, en la previa de un partido del PSG Reuters

Todo dependerá, en buena parte, de si el PSG acaba poniéndole en el mercado o no. Si así es, el Real Madrid se sentará a negociar con el coloso parisino, ya que lo que se va a evitar a toda costa es entrar en una guerra con un Paris Saint-Germain con el que se mantienen excelentes relaciones desde hace años.

