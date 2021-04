Keylor Navas desvela dos detalles claves sobre el futuro de Mbappé

Kylian Mbappé sigue sin resolver su futuro. El delantero francés acaba contrato en 2022 y aún no ha renovado con el PSG. Los rumores sobre dónde jugará el año que viene continúan en aumento, mientras que el Real Madrid sigue de cerca todos sus movimientos para intentar su fichaje si el club galo le pone en el mercado. El joven gusta, aunque desde el vestuario parisino parecen intentar rebajar los ánimos.

Keylor Navas, exjugador del Real Madrid y actual portero del PSG, ha concedido una entrevista donde da algún que otro detalle sobre Mbappé. Y, en todos los casos, relacionados con el futuro del joven jugador. El tico, en France Football, destaca el buen castellano que habla Mbappé y revela que nunca le ha preguntado por el conjunto madridista.

"Nunca me ha preguntado por el Madrid", ha subrayado Keylor Navas en la revista francesa. "Me ha preguntado por mis experiencias allí", pero "nunca por el Madrid", ha querido dejar claro el guardameta de Pochettino. Sin embargo, el detalle de que Mbappé se maneje bien en español ha despertado más de una ilusión en la afición merengue.

Cabe recordar que Mbappé, en un vídeo muy comentado en redes sociales, dio una sorpresa a un joven aficionado que atravesaba un momento delicado de salud y lo hizo hablando un perfecto español. "¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta el fútbol o no?" fueron algunos de los detalles del control del idioma que dio el jugador del PSG.

Kylian Mbappé, con el puño en alto para celebrar su gol

Mbappé, por el momento, se mantiene en silencio a la espera de tomar una decisión. Públicamente reconoció que estaba reflexionando sobre su futuro, pero en el PSG no quieren correr riesgos y han pasado a la ofensiva. La estrategia del club galo ha pasado por presionar al jugador señalándole como único culpable de que no haya aún renovación y, ante el miedo de tener que dejarle marchar gratis el año que viene, en París están dispuestos a venderle por 120 o 150 millones de euros. El Real Madrid, tal y como adelantó EL BERNABÉU, no renuncia a él.

Salida del Madrid

El guardameta tico se marchó del Real Madrid envuelto en cierta polémica. Quería ser titular, pero en la capital comenzó a hacerse con el puesto un Courtois que a día de hoy se ha mantenido como uno de los mejores del planeta. Fue un momento "complicado", como él mismo ha reconocido en la misma entrevista con France Football. Pese a ello, no guarda mal recuerdo y en más de una ocasión lo ha explicado.

"Tengo un gran reconocimiento al Real Madrid y a todos los compañeros que me han tratado bien. Y por supuesto Zidane, con el que hemos ganado todo. Tenemos una historia en común que no se nos irá de la memoria. Pero hay cosas que no controlamos. Fue Dios el que me guio a dejar el Real Madrid", subraya en la revista francesa.

Sin embargo, hace unas semanas ya mandó un guio a la capital. "Tengo mucho cariño al club y a la afición", reconoció después de haber eliminado al FC Barcelona en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League.

