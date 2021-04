Courtois: "Seguro que Hazard va a estar la temporada que viene a tope con el Real Madrid"

Thibaut Courtois ha concedido una entrevista a TNT Sports Brasil en la que ha repasado la temporada del Real Madrid, así como la recta final de la Champions League. El portero tampoco se ha olvidado de Vinicius Júnior y, por supuesto, ha tenido que responder a la pregunta estrella sobre si prefiere a Kylian Mbappé o a Erling Haaland.

Ambiente en el vestuario

"Estamos contentos, en una buena racha desde hace tiempo. Solo hubo dos empates ante el Atleti y la Real, dos rivales difíciles. Estamos muy bien. Tuvimos lesiones y eso, pero el equipo está muy junto y esa es la clave para ganar partidos. Que cuente cada persona para ganar. Estamos con muchas ganas para enfocar esta semana"

Racha de once partidos sin perder

"Siempre es mejor jugar un partido de Champions cuando vienes de una victoria, pero la Champions son otros partidos. Estamos en una buena racha, encontramos el gol, defendemos bien y eso nos da confianza".

Siete años sin jugar unos cuartos de Champions

"La Champions es un trofeo con el que tengo una relación diferente. Perdí una final, luego con el Chelsea y el Madrid perdí en octavos, ya era hora de pasar ese bache. Ahora nos medimos a un equipo que está en una buena racha desde hace dos años. Este año, por lesiones, se les ha complicado más, pero vienen muy bien también. No será fácil, pero vamos a luchar para pasar y jugar la semifinal. Primero hoy y después, a ver lo que viene después".

El ataque del Liverpool

"Sí, era un equipo que metía muchos goles y sabemos que tienen calidad con Salah, Mané, Firmino, también Jota. Tienen esa calidad arriba pero nosotros tenemos mucha calidad defendiendo y en ataque. Esperamos que con 'Vini', Rodrygo y Benzema podamos hacerles daño".

Concentración especial

"Como portero siempre tienes que concentrarte. Siempre hay que saber la calidad de cada jugador y con los porteros vemos vídeos y analizamos. Sabemos que Salah le gustaría definir de una manera concreta o Firmino… Hoy en día te puede hacer un gol cualquier equipo así que hay que estar concentrado".

¿Puede ganar el Madrid la Champions?

"Si juegas un torneo siempre tienes la ambición de ganarlo, eso ha sido así. No ha sido un año fácil, pero demostramos que tenemos una gran calidad. Al Inter, por ejemplo, líder en Italia, les ganamos bien. Con el Atalanta… En octavos demostramos que jugamos muy bien y ahora a ver cómo lo hacemos. Si ganamos contra el Liverpool damos un golpe encima de la mesa y decimos 'aquí estamos'. El Madrid siempre será favorito y no por haber sido eliminado los dos últimos años va a cambiar".

Sin Sergio Ramos

"Lamentablemente estuvo lesionado hace poco en la rodilla, pero los que han jugado lo han hecho muy bien. Siempre hay jugadores listos para jugar. Ramos es importante para nosotros, ahora no puede estar. Hace un mes tuvimos lesiones y hay que ser un grupo juntos".

¿Mejor año de Courtois?

"Puede ser. Siempre es difícil de analizar porque hay muchos factores, pero me siento muy bien, que puedo ayudar al equipo con paradas clave y eso siempre se agradece. Cuando haces una parada importante para ganar te sientes bien y es fruto del trabajo desde que llegué. En el último año y medio está yendo muy bien y ojalá siga así".

Inicios en el Real Madrid

"Depende de los resultados y de esos momentos. Al principio jugaba bien, quizá no hacía ninguna parada extraordinaria pero si haces buenas paradas y pierdes por ejemplo no se destaca. Ahora hago una parada y ganamos y cambia. Yo no cambié nada, sigo haciendo el mismo trabajo. Trabajar duro y sale solo, tengo confianza en mí mismo, sé la calidad que tengo y no se va a ir de un día a otro".

¿Es más difícil ser portero en el Real Madrid?

"Sí, hay una mayor presión, viene con el Madrid. Hay más presión de la prensa, de la gente y si quieres jugar en el Madrid hay que saber llevarlo. Estoy encantado en la portería".

Tres mejores porteros del mundo

"Siempre son difíciles esas preguntas. Hoy en día el nivel de los porteros es muy alto. Los porteros van por rachas. Oblak, Ter Stegen, Alisson, yo… Somos de la misma edad más o menos y somos esa generación… Neuer sigue ahí, pero bueno, somos ese grupo, pero para ordenarlo dejo a la gente".

Mejor portero que ha visto

"Desde niño era muy fan de Casillas pero luego, creciendo, Iker es más bajito que yo y tiene otro estilo y me fijé después en Van der Sar, que era mi ídolo también. Luego a Cech le admiré, sin olvidar a Buffon, que es un mito. Como referencia era más Van der Sar, por la postura. Creciendo ves vídeos de Buffon, Casillas, Cech… Así se aprende".

Balón de Oro de los porteros

"Sería un trofeo bonito, ya ganando The Best en 2018 y el Guante de Oro en el Mundial… Fueron especiales. Lo principal es ganar un trofeo con el equipo".

Críticas a Vinicius

"Sí, tenemos muchos partidillos y él finaliza bien. En partidos es diferente y a veces ahí le falta, hace una buena acción y justo no termina, pero aún es joven. Eso no puede estar en su cabeza, tiene que estar libre y no estar obsesionado con marcar, marcar, marcar porque eso llegará. En los entrenamientos trabaja en eso y le veo tirando mejor. Hace golazos en el entrenamiento. En los partidos saldrá. Si consigue tener una racha de dos, tres goles seguidos, le dará confianza. 'Vini' es un gran jugador y lo ha demostrado, nos da mucho en ataque con sus regates y velocidad y eso es importante. El último día dio una asistencia a Benzema y en eso le he visto evolucionar mucho. Hace un año o dos un centro así con la zurda era más complicado y el otro día lo hizo perfecto. Él tiene que tener confianza en sí mismo y seguro que va a hacer muchos goles en el Madrid".

¿Cómo está Hazard?

"Seguro que lo veremos. Lamentablemente antes de la lesión ante el PSG jugó muy bien y se veía que iba a su mejor nivel pero tuvo la lesión. Después la Covid y todo eso, ha sido difícil. Hay ese tipo de mala suerte. Está muy bien, le veo muy bien, está entrenando. Le veo muy fino, como nunca, está trabajando en el gimnasio y seguro que saldrá. Hay que tener paciencia, lo va a demostrar en estas semanas y el año que viene seguro que estará a tope. En el Madrid no es fácil, la afición espera mucho de él pero estoy seguro que veremos al mejor Eden".

¿Haaland o Mbappé?

"Son dos jugadores muy buenos, que habla todo el mundo de ellos. No soy yo el que ficha, es el entrenador y el club el que pueden decidir si pueden fichar a alguien. Estoy contento con el equipo, tenemos calidad para ganar la Liga y la Champions y ojalá podamos hacerlo".

