Mbappé y Haaland, a tiro del Real Madrid

El Real Madrid se postula como gran protagonista del mercado de fichajes. La entidad merengue quiere realizar hasta tres incorporaciones para la próxima temporada en un verano que puede ser determinante para el futuro de la entidad. Alaba y Haaland eran los nombres favoritos para la entidad, pero el de Kylian Mbappé, objetivo desde hace varios años, va cobrando cada vez más fuerza.

Los dos delanteros están a tiro del Real Madrid. Como viene publicando EL BERNABÉU, la incorporación de Haaland era mucho más sencilla. Por ello, entre el noruego y el francés, el club capitalino había fijado como objetivo número uno al delantero del Dortmund. Eso sí, si Mbappé se ponía en el mercado, la entidad presidida por Florentino Pérez iba a estar presente. Y justo eso es lo que puede pasar en apenas unas semanas.

El delantero francés acaba contrato en 2022 y el PSG le quiere renovar. Sin embargo, hace unas semanas ya adelantó que tenía que estudiar bien las opciones de futuro. "Quiero pensar en lo que quiero hacer en los próximos años, dónde quiero estar", indicó durante una entrevista. Y esa respuesta ha llegado. Mbappé no está por la labor de renovar con el PSG y su marcha del conjunto francés está más cerca que nunca.

😎 PORTADA EL BERNABÉU 09/04/2021

Haaland y Mbappe: a tiro pic.twitter.com/uiHwfSg9J5 — El Bernabéu (@elbernabeucom) April 8, 2021

Por ello, en el club liderado por Al-Khelaifi no quieren correr riesgos. El PSG, en caso de no sacar adelante las negociaciones, pondrá a Mbappé en el mercado a un precio generoso y factible para otros clubes como el Real Madrid. Todo para evitar perder a su gran estrella de forma gratuita el año que viene. Le Parisien, uno de los medios más cercanos a la cúpula del PSG, ha cifrado el traspaso en entre 120 y 150 millones de euros. Una cantidad inferior a la prevista en otras ocasiones y que refleja ese temor a que Mbappé no renueve.

A diferencia de otras temporadas, Mbappé está a tiro del Real Madrid y el sueño de verle de blanco es más posible. El PSG no se la puede jugar y menos teniendo en cuenta que, según datos ofrecidos por el propio club, en los últimos meses se han producido pérdidas de más de 200 millones de euros por culpa de la pandemia. Vender a Mbappé, y contando con la renovación de Neymar, supondría todo un alivio para las arcas parisinas.

Haaland, vía libre

El delantero noruego fue la opción número uno del Real Madrid. Joven, con experiencia en Europa y un gran rendimiento ofensivo en competiciones como la Champions League. Razones suficientes para pujar por él y que, a la vista del interés de media Europa, confirma que está llamado a ser una de las estrellas que domine el fútbol continental.

El Real Madrid parte con varias ventajas en la 'operación Haaland'. La primera y más importante, la buena relación que existe con el club alemán. Tal y como informó EL BERNABÉU, los contactos se están produciendo entre Florentino Pérez y el CEO del Dortmund. Pero, además, la semana pasada tuvo lugar la reunión entre José Ángel Sánchez, Mino Raiola como agente y el padre de Haaland en la que se acercaron posturas.

Por si fuera poco, el Dortmund se encuentra en una situación delicada en términos económicos. Ya en las últimas semanas desde el equipo germano se dejó claro que no se pondría en riesgo la estabilidad financiera por Haaland. "No pediremos un crédito para evitar su venta", advirtieron. Ahora, han ido más allá al confirmar las previsiones para esta temporada: "Perderemos entre 80 y 90 millones en ingresos". Es decir, la venta de Haaland, que superaría los 100 millones de euros, se convierte en clave.

Haaland y Mbappé. Los dos delanteros de moda en Europa. Los dos nombres de futuro. Y los dos a tiro del Real Madrid.

[Más información - El once del Real Madrid con Haaland, Mbappé y Alaba para la temporada 2021/2022]