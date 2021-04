Gabriel Deck deja el Real Madrid y se marcha a la NBA: ficha por Oklahoma City Thunder

Gabriel Deck abandona el Real Madrid para poner rumbo a la NBA. El jugador argentino jugó en Turquía su último encuentro como jugador merengue, pues en las próximas horas firmará un contrato de varias temporadas con los Oklahoma City Thunder. El alero, así, deja la entidad blanca a tan solo unas horas de disputar El Clásico de la ACB y tras haber certificado la clasificación del equipo de Pablo Laso para los playoffs de Euroliga.

La noticia de la marcha de Deck ha pillado por sorpresa a los aficionados. Sin embargo, el Real Madrid estaba medianamente al tanto de que quería abandonar el equipo para jugar en la NBA. Deck era uno de los miembros del Real Madrid que aún no había renovado y, tras el triunfo ante el Fenerbahçe, se ha despedido de todos sus compañeros. Tal y como adelantó Chema de Lucas, el jugador volará en las próximas horas rumbo a los Estados Unidos para iniciar una nueva etapa de tres años.

Deck, así, se suma a Facundo Campazzo como el segundo jugador que deja el Real Madrid en plena temporada. En el caso del base, los tiempos estaban mucho más marcados y su despedida se produjo, a sabiendas de todos los aficionados, ante el Manresa. Campazzo recibió la despedida de todos sus compañeros vía redes sociales e incluso la entidad merengue hizo público un comunicado.

Tavares, Deck y Causeur, en un momento del partido del Real Madrid de Baloncesto de Euroliga

La marcha de Deck a la NBA, por el contrario, era menos inesperada a estas alturas de la campaña. El alero no había renovado y tampoco había dado su visto bueno a las últimas ofertas enviadas. Además, en ningún momento se había pronunciado públicamente sobre sus intenciones. Laso, ya durante la Copa de Rey, dejó claras sus intenciones: "Claro que me gustaría que renovara, como todos. Pero ahora no es un problema de eso, mi cabeza no está en la renovación de nadie".

Los rumores venían de lejos

Andrés Nocioni, exjugador del Real Madrid y cercano a Deck y a la NBA, ya confirmó en diciembre en EL BERNABÉU que varias franquicias le habían preguntado por su compatriota. "Me han llamado, me han preguntado y he expresado mi opinión. No digo equipos porque hay una privacidad. Pero varios equipos me han preguntado por Deck. Es una mala noticia para la gente del Real Madrid, sobre todo porque se achica el arsenal argentino dentro del equipo. No quiere decir que pase este año, pero hay interés al otro lado del charco", reconoció.

Deck llegó al Real Madrid en 2018 como una de las grandes apuestas de la sección. Desconocido para muchos, el alero había demostrado cualidades suficientes en Argentina como para llegar a la ACB. Procedente de San Lorenzo, Deck inició su etapa en el equipo merengue con ciertas complicaciones de adaptación, pero una explosión total en los últimos meses.

Su sangre fría, su actitud en la pista y su gran potencial tanto en defensa como en ataque, han sido algunas de las señas de identidad del jugador. El alero abandona la capital con una Copa del Rey, una ACB y tres Supercopas de España.

