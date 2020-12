Andrés Nocioni: "Me han preguntado por Gabriel Deck equipos de la NBA"

Andrés Marcelo Nocioni (Gálvez, Argentina, 1979) es una voz autorizada del baloncesto argentino. Este país está viendo cómo una gran generación de jugadores, al nivel de la suya. Facu Campazzo acaba de desembarcar en la NBA, Leandro Bolmaro fue elegido en el Draft de 2020, Luca Vildoza se sale en Liga Endesa y Gabriel Deck y Nico Laprovittola tienen relevancia en el Real Madrid. Todo mientras Luis Scola sigue haciendo gala de su calidad en Italia a la misma edad que 'Chapu'.

Esta semana Nocioni ha cumplido 41, pero su energía y vitalidad sigue siendo la misma del que deslumbró en Chicago Bulls y en España con sus pasos por Baskonia y Real Madrid. Ahora está aprovechando para vivir todo lo que la ajetreada vida de jugador de baloncesto no le dejó. Mientras, hace labores de ojeador para algunos equipos, entre los que también están otros de la liga estadounidense. Tiene peso en esos fichajes que se están haciendo en la NBA.

En esta semana tan especial, Nocioni ha atendido a EL BERNABÉU para analizar esos movimientos y esa gran generación de la que goza el país argentino. Se le ve deslumbrante con un estado físico impoluto fruto de que sigue jugando al baloncesto, y también al tenis aunque confiesa que es muy "perro". Es feliz allí en Argentina, pero no descarta moverse en algún momento a otro lugar del mundo para seguir vinculado al mundo de la pelota naranja. Pero confiesa que aún tiene mucho tiempo para hacerlo.

Nocioni homenajeado por el Real Madrid

Esta semana fue su cumpleaños, ¿cómo se encuentra?

Bien, bien. Por suerte lo pasamos en familia, aunque poca, y algún amigo. Hay que mantener el distanciamiento social y cuidarse.

41 años ya, ¿a qué dedica su tiempo?

Bueno, la verdad es que estoy en un momento tranquilo de mi vida. Estoy centrado en algunas cuestiones profesionales que me corresponden y que cuando era jugador no podía hacer. Trato de disfrutar de mi familia, de la pesca y de mantenerme en forma con el baloncesto. Veo mucho baloncesto europeo, NBA, Liga Argentina... Disfrutando de mi pasión como puedo.

¿Entonces no se ve a corto plazo como entrenador?

No, no. Como entrenador no. Siempre lo dije. Puedo ser mentor, una persona que ayude a los jóvenes a alcanzar su potencial, hacer que mejoren... Yo me veo más en ese rol. Ahora no lo estoy haciendo porque estoy en una ciudad en la que no tengo las circunstancias para hacerlo. Con 41 años muchos como Luis Scola siguen jugando, tengo mucho tiempo para seguir sacando partido a mi experiencia en el basket.

Precisamente por eso, por su experiencia, propuestas no le habrán faltado incluso de la NBA

Sí, claro. He tenido propuestas. De la NBA es distinto. Por ahí he recibido propuestas como scout, para seguir jugadores... Me han consultado para algunos draft. Obviamente, en el último me han preguntado por Leandro Bolmaro. Lo he seguido, lo he visto jugar y he expresado lo que he visto.

Andrés Nocioni y Facundo Campazzo, con la camiseta de Argentina. Foto: Twitter (@SoyElChapu)

El que sí ha recibido la llamada de la NBA es Facu Campazzo. ¿Cómo ve su desembarco en la liga?

Lo veo como un gran desafío. Está bien que lo haya tomado. Yo sé que el Madrid lo va a extrañar. Son unas circunstancias especiales. Se ha hecho en medio de la temporada, normalmente se suele hacer en verano.

Es un año distinto, el Madrid lo va a extrañar, hay que ser realista. Era un jugador clave en la rotación de Pablo Laso. Pero el desafío personal lleva a tomar decisiones que obviamente como equipo uno no quiere. Pero es totalmente lógico que quiera hacer carrera en la NBA y en Denver.

Imagino que era de las personas que mejor informadas estaba sobre su futuro pero, ¿cuál fue el primer mensaje que le envió cuando se hizo oficial?

Sí, sí. Yo tenía la idea de que se iba a ir a Denver. Estoy mucho en contacto con él. Mi consejo fue que lo disfrute. Creo que es una parte de la carrera deportiva, llegar a la élite, es como llegar a las grandes escuelas.

Ahí todo se potencia, la NBA es muy grande, la realización es muy grande, cambia mucho el juego y hay que tener mucha iniciativa. Le dije que no tiene que ponerse presión. Estoy seguro de que la NBA le va a amar. Va a salir mucho en los highlights y se hará un nombre allí.

Tendrá bastante competencia en Denver, pero también llega a un candidato a luchar por el título, quizá fue lo más llamativo para aceptar la oferta.

Sí, Denver es una situación diferente a cuando yo llegué a la NBA. Yo fui a un Chicago en reconstrucción. Él llega a un equipo bien armado, con grandes estrellas, con un Jokic con el que se va a llevar de lujo... Yo creo que le va a ayudar.

Es un líder diferente para el equipo. Es un líder europeo y eso también le va a favorecer. Su adaptación va a ser mejor que en otros equipos. Ojalá tenga esa adaptación rápida, porque no llega con 20 años, llega con una edad con la que tendrá que hacerse rápido.

Facundo Campazzo y Andrés 'Chapu' Nocioni en la celebración de una Euroliga del Real Madrid

Me decía que los de Laso van a echarle en falta, ¿cómo está viendo al Real Madrid?

Un poquito regular al principio, pero con un gran potencial. Es un equipo bien armado, con gente bien experimentada. Son jugadores que entienden lo que es el Real Madrid. Es cuestión de tiempo que se pongan en su máximo esplendor. Están siendo muy competitivos, pero el Real Madrid es el Real Madrid. Hay mucha presión por los resultados.

Es un año también difícil de evaluar, igual que el año pasado. Terminó no de la mejor manera. También me llevé una gran alegría por Baskonia, tengo el corazón dividido en esos dos lugares. Además, lo hizo con Dusko Ivanovic a la cabeza. Disfruté mucho con el torneo.

Precisamente allí en Baskonia tiene otro compatriota, Luca Vildoza. Se rumoreó como posible sustituto de Campazzo, ¿le ve para dar un paso adelante?

Por supuesto. Creo que Luca, junto a Bolmaro, llegará pronto a la NBA. Lo siento por Baskonia porque es un jugador para disfrutar, tiene una manera de ver el juego muy buena, parece mágico con la pelota en las manos. Va a tener su hueco en la NBA, el año que viene puede ser el año. Le pasa un poco como al Madrid al Baskonia, no puedes retener a los jugadores ante la NBA. Luca va a ser pronto un jugador NBA.

No sé si por despiste o porque sabe algo más que nosotros, ha dicho que Bolmaro y Vildoza van a ser los próximos en la NBA. También está Gabriel Deck, ¿cómo lo ve?

Hay rumores por lo que escucho, no sé como son esos rumores porque no tengo cercanía con la gente de Gabi. Es distinto a Luca, a Bolmaro y a Facu. No tiene esa vistosidad en el juego, pero es un jugador muy efectivo. También le extrañará mucho el Real Madrid si termina yéndose. Puede tener protagonismo en cualquier equipo del mundo.

Campazzo y Deck con el Real Madrid

Es un jugador que a mi me gusta tener en mi equipo, porque entrega el cuerpo y el alma por el conjunto. Eso no pasa desapercibido por los scouts. No todo se basa en el talento y en resolver situaciones extraordinarias, si no también se necesitan esos guerreros. Se basa un poco en lo que yo traté de hacer en m carrera.

Creo que Gabi trata de tener ese rol, aunque distinto que el mío porque yo era más hablador. Gabi no habla, pero creo que puede encontrar su sitio en la NBA.

Quizá le hayan pedido alguna opinión sobre él en la NBA.

Sí. Tengo que reconocer que sí. Me han llamado, me han preguntado y he expresado mi opinión. No digo equipos porque hay una privacidad. Pero varios equipos me han preguntado por Deck. Es una mala noticia para la gente del Real Madrid, sobre todo porque se achica el arsenal argentino dentro del equipo. No quiere decir que pase este año, pero hay interés al otro lado del charco.

Hablando de arsenal argentino, ya lo demostraron en el último Mundial. De cara a los Juegos Olímpicos tienen un plantel envidiable.

Tenemos un grupo de jugadores muy buenos, de mucha capacidad. Creo que pueden volver a hacer un gran torneo. Argentina demostró en el Mundial que no se ganan los torneos solo con individualidades. Se necesita el complemento, el trabajo en equipo, que todos remen para el mismo lado. Argentina lo demostró.

Yo me alegré especialmente porque yo trabajé con la mayoría de ellos. Lo sentí muy propio. Les agradezco mucho la expresión de cariño. El día de mi cumpleaños me mandaron mensajes, así que les deseo la mayor de las suertes. Estamos para ganar cualquier título.

Es comparable a su generación con los Ginobili, Prigioni, Scola...

Mirá. Las comparaciones no me gustan. Este equipo tiene su propia vida, salvo el viejo de Luis Alberto Scola. Sería injusto compararles con nuestra generación. Fuimos un grandísimo equipo y ellos son un grandísimo equipo también. Tratar de buscar si Facu es igual que Prigioni, si Deck es igual a Andrés Nocioni... No tiene sentido.

[Más información - Campazzo, un duro camino hasta la NBA: un base bajito que cambió su físico para triunfar en Madrid]