La última 'lasina' de Pablo Laso en el Real Madrid: "Si va a tirar una mierda no se la pases"

El Real Madrid se jugaba mantener las cero derrotas ante el San Pablo Burgos. Un encuentro complicado y más en una semana donde ya se habían disputado otros dos partidos. El cansancio podía hacer efecto y, ante la pasividad de sus jugadores, Laso protagonizó una de sus 'lasinas' durante un tiempo muerto para el recuerdo.

El técnico merengue, ante un parcial de 10-0 que encadenó el cuadro burgalés, pidió mayor intensidad a sus jugadores para evitar que el partido se les fuera de las manos. El Real Madrid no defendía y las decisiones en ataque no eran las correctas. Y Pablo Laso estalló durante el parón del partido para buscar una reacción de los suyos.

"Una ayuda y recuperación te le quedas mirando. ¿Qué hace Cook? Tirar de tres y te mete un triple", apuntaba a uno de sus jugadores. "Alberto, un rebote del lado contrario de Rabaseda", le espetaba a Abalde. "Esta pérdida, ¿la podemos explicar?", proseguía el entrenador del Real Madrid que relataba todos los errores ante el silencio de su plantilla.

"¿Podemos pasar el balón y no perder el balón, que nos meten un mate en contraataque por una pérdida?", se preguntaba Laso. "Claro, nos hacen un 10-0 de parcial. Solo errores nuestros, ni tiramos a canasta", estalló el entrenador vitoriano, que se dirigió a Fabien Causeur muy claramente: "Damos aquí el balón a Randolph, Fabien. Se la vas a dar a seis metros que se gire contra Horton. No se la des, si va a tirar una mierda desde aquí no se la pases. La pasas fuera y seguimos jugando".

Para colmo, Paco Redondo, mano derecha de Pablo Laso en el banquillo madridista, avisaba de la poca intensidad defensiva. Y Laso reaccionaba: "Llevamos cero faltas de equipo, no hemos dado ni una falta". El Real madrid saltó a la pista y terminaría ganando el cuarto con un corto 16-17 después de haber malgastado una gran ventaja.

