El Real Madrid resiste al cansancio y al ímpetu de Burgos tirando de fondo de armario

El Real Madrid se impuso a San Pablo Burgos y sigue sin perder en Liga Endesa. Además, desde la marcha de Facundo Campazzo solo se ha sumado una derrota, ante el CSKA. El cuadro de Peñarroya, que aguantó en el inicio la velocida merengue, no pudo soportar el tirón y la coralidad de los de Laso. [Narración y estadísticas: San Pablo Burgos 60-74 Real Madrid]

La primera sorpresa táctica llegó con la suplencia de Tavares. Laso quitaba a su gigante, clave en el equipo merengue, y la estrategia no salía nada mal. Con Randolph y Thompkins de inicio, el cuadro blanco ganó velocidad y castigó a los interiores de San Pablo. El 0-5 en los primeros compases aprobaba la idea de Laso. Burgos, por su parte, se limitaba a aguantar los golpes por medio de Kravic.

Sin embargo, el Real Madrid sabía que por ahí podía castigar. Los interiores de San Pablo no aguantaban los envites de Randolph. Además, centraban toda la anotación en los exteriores y hasta Laprovittola rompía con un triplazo. El 6-12 se acompañó de un impulso defensivo y la máxima llegaría con el 6-17 de Randolph. Los de Laso, arrolladores, no tenían rival... de momento. Porque, pese a la ausencia de afición, el cuadro de Peñarroya no se iba a descolgar tan rápido.

Lo paró el ex de Andorra y McFadden lideró una remontada que duraría hasta el final del cuarto con el 16-17. Laso lo paró tras ver semejante parcial, pero su lasina no tuvo efecto y el Real Madrid revivió a un San Pablo Burgos muy combativo.

La racha no cesó en el segundo cuarto y McFadden, al que le gustan los encuentros rápidos, apostó por su buen momento para llevar el golpe hasta el 13-0. Laso buscó soluciones, sobre todo en defensa, y dio minutos a un Rudy que sería determinante con su aportación. Las sensaciones cambiaron con el balear en pista y los locales rebajaron su intensidad ofensiva.

Al más mínimo despiste en defensa, Tavares sacó la garra y la potencia en la pintura y el luminoso creció hasta el 22-28. Más velocidad, más contras y una variedad ofensiva en el Real Madrid que limitaban las opciones defensivas de los burgaleses. Kravic y Horton resistían, pero no lo suficiente para evitar el 29-34. Salían con vida.

La anotación de los dos mejores equipos ofensivos de la Liga Endesa no era brillante. Y tampoco un partido que, pese a ser muy peleado, no estaba brillando por los puntos en equipo. Ese escenario quizás pasó más factura a un San Pablo Burgos con menos recursos en ataque y en el banquillo que los de Laso. La salida merengue fue buena y los de Peñarroya resistieron con un 32-36 en menos de dos minutos. Un despegue ofensivo que quedaría limitado a ese inicio.

Fue subir un nivel la defensa y varias acciones de Deck a la contra, y el Real Madrid estiró nuevamente su diferencia. El 32-43, a la altura del partido del tercer cuarto, ya no era un tropiezo con solución como el de primer cuarto. El Madrid se estaba gustandpo y la defensa no dejaba oxígeno a los locales. El partido podía cerrarse, como acabaría sucediendo.

Porque, pese a la ausencia de Campazzo, el Madrid vio renacer a la figura de Laprovittola, que elevaba los puntos hasta el 39-54 obligando a Peñarroya a recurrir al tiempo muerto que poca influencia tendría. 41-56 de Randolph desde la personal y el conjunto blanco a un cuarto de sumar una nueva victoria.