El Gobierno mantiene su calendario: el público en fútbol y baloncesto dependerá de la vacuna

El Gobierno sigue defendiendo el regreso del público a las gradas del deporte profesional, pero a su debido tiempo. Los equipos de LaLiga, tanto en Primera como en Segunda, así como los de la ACB, no pueden admitir aficionados en sus estadios y pabellones. Y así seguirá siendo hasta el final de temporada, cuando comenzará a permitirse el regreso de los hinchas de forma gradual y segura.

Esta es la idea con la que se está trabajando, como confirman fuentes del Consejo Superior de Deportes a EL ESPAÑOL, en estos momentos. Durante estas últimas semanas se ha fijado el final de temporada 2020/2021 como el momento perfecto para permitir la entrada del público en el fútbol y baloncesto profesional. Como indican a este medio, "las vacunas han abierto las puertas a esa posibilidad". Irene Lozano, presidenta del CSD y Secretaria de Estado para el Deporte, ha asegurado en repetidas ocasiones que "habrá público en los estadios antes de acabar la temporada".

Sin embargo, estos días se han producido comunicaciones públicas tanto de LaLiga como de la ACB pidiendo la inminente vuelta de hinchas a sus estadios. Javier Tebas, presidente de la asociación de clubes de fútbol, aseguró que pretendían meter 3.000 aficionados en enero y aumentar esa cifra a finales de dicho mes. Como muy tarde planeaban hacerlo en febrero para, ya en la campaña 2021/2022, volver a ver los estadios como antaño. La ACB, más precavida, ha pedido igualdad con los eventos culturales solicitando la entrada de un máximo de 500 aficionados a sus partidos por medio de una carta de Antonio Martín, presidente de la asociación de clubes.

Movimientos que aumentan la presión y que, pese a ello, no han tenido efecto. El Gobierno no arriesgará con el regreso de aficionados y se mantiene el calendario previsto. La decisión, en cualquier caso, surgirá de la colaboración entre CSD, Sanidad y Comunidades Autónomas. Desde el Consejo Superior de Deportes comprenden las reclamaciones, pero siguen analizando la situación con Sanidad y la orden de no permitir aficionados hasta el tramo final de la campaña sigue vigente.

Zinedine Zidane, en la banda del Camp Nou durante El Clásico Reuters

La vuelta del público dependerá de cómo avance la pandemia y, muy importante, del plan de vacunación. Así lo subrayan las mismas fuentes a este periódico. El tema es complejo y de ahí la dificultad para determinar una fecha concreta. Pero, en estos momentos, el calendario con el que trabajan es ese: público antes de que acabe la temporada y dependiendo de cómo evolucione la pandemia de la Covid y, muy importante, del plan de vacunación que aún está elaborando el Gobierno.

Las fechas de la vacuna

A mediados de noviembre, Pfizer anunció la creación de una vacuna. Semanas después, las empresas que tienen una respuesta contra la Covid-19 se han multiplicado. En resumen: la vacunación está más cerca y la vuelta a la vida normal también. Ese avance de Pfizer, de hecho, ya vio en el sector como un gran paso hacia la recuperación de los estadios previos a la Covid-19.

Irene Lozano no tardaba en reaccionar a la noticia y adelantaba cuál era su intención: "Tengo la esperanza de que la vacuna nos permita abrir los estadios al público". Sueños que, a medida que ha pasado el tiempo, se han convertido en una realidad muy cercana con ese plan de aceptar aficionados antes del final de la temporada.

El gobierno de coalición presentó recientemente su plan de vacunación. No será obligatorio y desde el ejecutivo ya se está intentando promover la seguridad de la vacuna. Este plan aún se está desarrollando y en el tema de los aficionados en los estadios, como reconocen fuentes de Sanidad, hay que ir con precaución y seguridad.

El plan de vacunación, por lo que se conoce hasta el momento, estará dividido en tres fases. Una primera entre enero, febrero y marzo que suministraría la vacuna a grupos de riesgo y sanitarios y con unas dosis limitadas. La segunda fase se extendería de marzo a junio y la tercera, que finalizaría en verano, concluiría el plan de vacunación.

Covid: ¿En qué se diferencian las tres candidatas a vacuna que van en cabeza?

Por lo tanto, el plan presentado por ACB y LaLiga del acceso de público en enero no entraría en la fase de vacunación más general. El final de temporada, como defienden desde el Gobierno, sí.

La última jornada de La Liga está prevista para el 23 de mayo y la de ACB para mediados de mismo mes, tiempo en el que siguiendo esa planificación previa sí habría un amplio porcentaje de población vacunado. Fuentes socialistas se posicionan optimistas hacia esa segunda fase de cara al regreso del público. A día de hoy, y siguiendo con el trabajo de las últimas semanas, este es el plan, aunque los altibajos de la pandemia hacen complicado cerrar una fecha fija.

El poder de las CCAA

El regreso del público en el deporte profesional está en manos del Gobierno, representado por el Consejo Superior de Deportes y en constante trabajo y comunicación con Sanidad. Sin embargo, el poder del ente liderado por Irene Lozano solo afectaba en competiciones nacionales como Primera, Segunda y Liga Endesa. Es decir, en torneos europeos como Champions League o Euroliga, entre otras, sí estaba permitido el público.

Por la distribución de fechas, en el fútbol no se llegó a ver afición ni en competición europea. En baloncesto, cuyo torneo comenzó antes, sí. Comunidades como País Vasco y Cataluña lo aceptaron y sus equipos profesionales contaron con hinchas en los pabellones. Algo que cambió con el último aumento de contagios, la declaración del estado de alarma y el acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud donde se decidió cerrar también en competiciones europeas, cumpliéndose así las recomendaciones que venían haciendo desde el CSD.

