Paul Pierce, leyenda de la NBA y de los Celtics, demandado por su proveedor de marihuana

La marihuana se ha convertido en una de las grandes protagonistas en la NBA. Antes incluso de que comience el juego de forma oficial, lo hará con la pretemporada que comenzará el próximo 11 de diciembre, esta droga recreativa está llevándose muchos titulares y muchos minutos de información.

La liga americana de baloncesto ya ha comunicado que este año no hará controles de marihuana, sustancia que no está permitida consumir durante el periodo de competición. Sin embargo, al igual que sucedió en la 'burbuja' de Orlando, desde la dirección de la liga darán vía libre a su consumo.

Los motivos son, entre otros grandes puntos, sanitarios. La NBA pretende reducir el número de contactos con los jugadores y por ello quiere ahorrarse este tipo de controles, ya que con los tests periódicos para detectar posibles contagios de coronavirus tendrán más que suficiente.

Además, la NBA considera que los jugadores podrían haber abusado de esta sustancia durante los meses que ha durado el descanso tras el final de la temporada pasada, que tuvo su última día oficial el 12 de octubre, cuando los Lakers se llevaron el triunfo en el sexto encuentro de las finales ante los Miami Heat.

LeBron James y su celebración a lo Michael Jordan con el puro

Desde la dirección de la liga tienen la certeza de que muchos jugadores suelen consumir marihuana en los periodos de inactividad, algo que también se produjo durante el parón de la temporada pasada. Por ello, prefieren curarse en salud y obviar, al menos por este año, el consumo de marihuana.

Sin embargo, muchos lo ven como un paso muy cercano a la legalización de la propia marihuana en la liga, a pesar de que en muchos estados del país americano sigue siendo ilegal. No obstante, alrededor de la mejor liga del mundo hay toda una industria de la marihuana como bien saben algunas leyendas como Paul Pierce, quien ha tenido problemas recientemente con esta droga.

Problemas para Pierce

Los problemas del mítico jugador de los Boston Celtics no han sido por consumo, sino por su producción y distribución, ya que el conflicto de Pierce ha sido con su proveedor, Kenneth Johnson, toda una eminencia en el cultivo de esta planta y que ha decidido interponer una demanda por impagos contra el exjugador.

Paul Pierce anuncia su adiós para el final de temporada Getty

Paul Pierce tenía la intención de poner en funcionamiento un ambicioso negocio, una casa de cultivo de marihuana. Para ello, contrató a Kenneth con un sueldo que, según apunta él mismo, ascendería a los 10.000 dólares al mes. Si embargo, en la práctica no ha sido así, motivo por el cual ha surgido el conflicto.

Por su motivo propio, Paul Pierce decidió reducir el salario de su compañero a 'solo' 4.000 dólares al mes, alegando que hasta que el producto no estuviera en circulación y se estuviera comercializando, no podía darle más, algo que no ha gustado a Johnson, que no ha dudado en demandar al que fuera jugador de Celtics, Nets, Wizards o Clippers.

El propio Kenneth Johnson ha afirmado que nunca ha llegado a recibir el dinero que le corresponde ni tan siquiera cuando el producto ya ha sido vendido. Por ello, ha decidido demandar a su 'socio' y reclamarle un total de 42.000 dólares en concepto de atrasos en los pagos e intereses, todo en base a su primer acuerdo. De esta forma, la marihuana vuelve a hacer acto de presencia en el entorno de la NBA.

