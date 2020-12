Jürgen Klopp y su dura crítica al Brexit: "Todavía estoy esperando ver qué ventajas tiene"

Jürgen Klopp es una persona carismática, atrevida, mediática. En definitiva, además de ser uno de los mejores entrenadores del mundo, se mueve como pocos en la polémica. Tiene una gran fama, no solo por el juego que despliegan sus equipos, sino también por tener muchos intereses culturales y sociales.

En su última rueda de prensa, la correspondiente a la previa de su partido de Premier League frente al Wolverhampton, Klopp ha querido expresar su opinión sobre el Brexit, un tema que levanta muchas ampollas en Inglaterra y en el reino unido. Un asunto difícil y peliagudo del que Klopp no es experto, como él mismo reconoce y admite, pero del que tiene su propia opinión como cualquier ciudadano.

Ha sido precisamente la opinión y el pensamiento manifestado por el técnico alemán lo que ha suscitado críticas y una gran división de criterios en Inglaterra, lo primero porque se han mostrado muy sorprendidos ante la iniciativa del técnico a hablar sobre un tema que, a priori, se aleja del fútbol, pero que en realidad también guarda relación. Al fin y al cabo, los clubes también son empresas que además tienen trabajadores que se pueden ver afectados por el simple hecho de su nacionalidad.

Klopp, durante un partido del Liverpool Reuters

En este caso, Jürgen Klopp ha hablado a título personal, como un ciudadano más, y ha criticado duramente la implantación del conocido Brexit, del cual no ha comprobado todavía sus ventajas. Sin querer parecer ciertamente crecido, Klopp ha sido sincero y ha abierto una gran polémica que se puede extender en el mundo del fútbol a raíz de estas palabras del técnico que ha llevado al Liverpool a ganar la Champions y la Premier League en los últimos años.

Klopp y el Brexit

Este era el mensaje que dejaba Klopp sobre Brexit: "Creo que el Brexit... Todavía estoy esperando la primera ventaja del Brexit". Cortita y al pie, así comenzaba su argumentación Klopp, disparando directamente contra la funcionalidad de esta política que tiene un gran impacto, sobre todo, en la economía británica.

"Si alguien me puede decir que es lo que realmente mejora el Brexit..." continuaba Klopp, que lejos de rehuir el conflicto, aseguraba que para él el Brexit no aporta ventajas significativas, a pesar de que no se consideraba una persona del todo formada en el tema. Teniendo en cuenta sus grandes inquietudes culturales, seguro que se ha preocupado y mucho de estar bien informado.

Jurgen Klopp, durante el partido ante el Chelsea de FA Cup REUTERS

"Obviamente, no es mi tema para juzgar ni hablar demasiado al respecto, pero como una persona interesada, solo estoy esperando el primer impacto positivo del Brexit, que aparezca, porque hasta el momento...". Así dejaba caer Klopp que bajo su punto de vista, el Brexit todavía no había tenido ninguna aportación positiva.

"Quizás no lo he leído porque estoy demasiado metido e involucrado en el fútbol, pero no lo recuerdo mucho". Así finalizaba Klopp su declaración y su opinión sobre el estado del Brexit y la aportación real que le está dando a un país que ya es nueva casa después de abandonar su Alemania natal para pasar del Borussia Dortmund al Liverpool, equipo con el que ya ha tocado el cielo gracias a sus enormes registros.

