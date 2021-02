Pablo Laso se moja sobre la situación de la renovación de Deck

El Real Madrid prepara las últimas horas antes de enfrentarse al Lenovo Tenerife en las semifinales de Copa del Rey. El equipo merengue ganó con claridad al Valencia Basket y, frente a los que no le consideraban favorito, los de Pablo Laso dieron razones para creer en ellos. El técnico vitoriano, en la rueda de prensa previa a las semifinales del sábado, analizó al rival y habló de la actualidad del Real Madrid.

El técnico vitoriano aseguró que el triunfo genera "confianza", pero pidió calma porque "confiarse es malo". Según Laso, está "tranquilo" porque sabe que el equipo "está bien dentro de las circunstancias" que van a vivir: "Una competición muy especial y corta". El entrenador merengue destacó que "la Copa es una final cada día".

Además, Pablo Laso se mojó sobre la renovación de Gabriel Deck. El argentino, como él, acaba contrato en 2021. Su gran rendimiento en el equipo merengue ha hecho que muchas franquicias NBA se fijen en él para un futuro muy cercano. Laso, sin embargo, ha preferido no darle demasiada importancia en plena Copa del Rey.

El coach blanco aseguró que "siempre" han tenido "mucha confianza" en lo que iba a aportar al equipo. "Apostábamos por un jugador joven, que venía a un baloncesto diferente y que le costaría tiempo". Pese a todo, Deck se ha convertido en "un jugador muy importante". Por ello, ante la pregunta de si le renovaría, Pablo Laso fue categórico.

"Claro que me gustaría que renovara, como todos. Pero ahora no es un problema de eso, mi cabeza no está en la renovación de nadie", ha sentenciado el entrenador del Real Madrid en la conferencia previa al duelo ante Lenovo Tenerife. El técnico, cabe recordar, ya habló tras ganar al Valencia sobre su renovación. Laso explicó que no veía "ningún problema" en ampliar su contrato con el conjunto merengue y mostró su confianza en que la vinculación que une a ambas partes hasta este verano de 2021 se viera afianzada próximamente.

Tenerife

"Llevan tiempo jugando juntos. Tienen un pick and roll famoso con Huertas y Shermadini y un alto porcentaje de tiros de tres puntos. Son un equipo al que tenemos mucho respeto por su trabajo en las últimas temporadas y sabemos que tenemos un rival muy difícil".

El papel de Alocén

"Desde el principio dije tiene un futuro magnífico. Estamos hablando de un chico que ha cumplido 20 años hace poco, pero parece que se le mira diferente porque viene de jugar en el Zaragoza. Tenemos mucha confianza en él y en su crecimiento. Es un crack pero necesitaba tiempo de acoplamiento y más en la posición de base. Siempre ha sido muy positivo y me alegra que se le destaque ahora en la Copa. Es un jugador con un gran recorrido para nosotros".

La ausencia de Garuba no fue táctica

"Podría haber jugado, pero preferimos no arriesgar y llevamos otro plan de partido que fue bien".

