Baskonia avanza en la Copa ante un Joventut que se quedó a medias

Ivanovic y su Baskonia ya están en semifinales de la Copa del Rey tras ganar al Joventut de Badalona. Los vitorianos lucieron cierta superioridad durante todo el partido y, una vez tomaron la delantera en el marcador, aprovecharon su potencial ofensivo ante cualquier acercamiento verdinegro. Polonara, una vez más, lideró a los del Buesa. [Narración y estadísticas: Baskonia 96-87 Joventut]

El cuadro vasco no tardó en ponerse por delante en el marcador. Abrió brecha con Henry abriendo el campo y aumentando la velocidad del juego. El Joventut, con las pérdidas como principal problema, se quedaba por detrás con el 7-2 en los primeros compases del partido. Sin embargo, los de Duran encontraron en el joven Dimitrijevic a su portento anotador. Su velocidad fue determinante para frenar el parcial y apretar con el 9-6.

Sin embargo, el francés Henry golpeaba más fuerte. Baskonia estaba cómodo en la pista y, sin ataques demasiado trabajados, encontraban siempre la canasta fácil. Buen porcentaje de acierto y aprovechando el más mínimo error del conjunto de Badalona. 12-6 para empezar a liderar y un parcial que se iría, gracias también a Polonara, hasta el 16-6 con cinco minutos de juego. Dimitrijevic solo no podía y, pese a una buena racha de Morgan justo al final, el mismo Henry cerró el primer cuarto con un matazo casi sobre la bocina que servía para firmar el 28-17.

La anotación apuntaba a ser alta, y así se cerraría la primera mitad. Pese a que durante el reincio se vivió un pequeño bajón ofensivo, la falta de potencial defensivo por parte de ambas escuadras facilitó que el luminoso no cesara en su multiplicación. La Penya no podía perdonar más y con Jackson lograron meterse de nuevo en el encuentro desde el triple: 33-26 y un ritmo que les favorecía más. El partido iba más lento y con dos acciones los de Duran podían cambiar la imagen del partido.

Un plus que no se llegó a producir y que permitió a Baskonia afianzarse en el marcador. Fue el guion que se mantuvo hasta el final del encuentro. Los de Ivanovic no terminaban de sufrir y, por mucho que el Joventut se acercara, no terminaban de encontrar ese parcial para ponerse a una jugada del empate. Sedekerskis, además, salvaba a los suyos en el perímetro con el 41-30 y Duran paraba el partido. No había mucho que cambiar: sin subsanar los errores, Baskonia continuaría dominando.

Dragic se sumó a la aportación ofensiva y, ante cualquier conato de remontada, el esloveno aparecía. Con un triplazo de Peters Baskonia se marchaba con el +11 al descanso, pero Dawson replicó y permitió al Joventut irse con un 55-47 que reflejaba el poco impacto de las defensas.

Tomic lanzando a canasta en el Baskonia - Joventut ACB MEDIA

Baskonia resiste con calma

La tranquilidad no abandonó en ningún momento al cuadro baskonista. El duelo era suyo y el Joventut no parecía capacitado para dar ese golpe de gracia. Ese extra de gas. Esa chispa determinante para seguir con vida en la Copa del Rey. Ni con López-Aróstegui recortando con el 60-51. Era una constante repetición. Pasaban los minutos y la cosa seguía igual: 71-63. La Penya decidió dar un paso al frente y apostó por la defensa a toda pista. No duraría demasiado y Polonara, en el triple, volvía al 74-65. Desde el triple, y tras una técnica al Joventut, Peters encaraba el último cuarto con un 78-68 muy positivo.

Las semifinales estaban más cerca y Baskonia no tardó en atarlas. Los de Ivanovic elevaron su ventaja hasta el 83-68 y el partido quedó completamente sentenciado. La lucha hasta el final del Joventut no hizo más que mantener en alerta a los de Vitoria, pero ni había tiempo ni acierto suficiente como para consumar el vuelco al marcador. El 89-77 obligó a Baskonia a aguantar el físico y, pese al triple de Brodziansky que situó a la Penya con el 89-82 con tres minutos por delante, Peters y la guardia baskonista afianzaron el pase a semis.

Baskonia 96-87 Joventut

TD Systems Baskonia: Jekiri (4), Henry (16), Peters (17), Giedraitis (19) y Polonara (19) -cinco incial-, Raieste, Vildoza (7), Sedekerkis (2), Fall (5) y Dragic (7).



Joventut: Dimitrijevic (8), López-Arçostegui (12), Bassas (5), Parra y Tomic (14) -cinco inicial-, Dawson (3), Ribas (6), Morgan (7), Brodzianski (18), Jackson (12), Ventura y Birgander (2).

Parciales: 28-17 | 27-30 | 23-21 | 18-19



Árbitros: Carlos Peruga, Antonio Conde y Jorge Martínez. Sin eliminados.



Incidencias: Tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus