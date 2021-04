Míchel, sobre la explosión de Vinicius: "Me sorprenden barbaridades que he escuchado"

Míchel González, exjugador del Real Madrid y ahora en el mundo de los banquillos, analizó la actualidad del conjunto merengue tras los últimos acontecimientos. El que fuera centrocampista merengue destacó que ve a los de Zidane como favoritos para La Liga, defendió el gran nivel de forma de un Modric que "ha sido un auténtico descubrimiento" y ha pedido paciencia con un jugador como Vinicius.

Durante su intervención en El Larguero de la Cadena Ser, Míchel ha hablado de todos esos temas. Pero, además, también ha dado su visión sobre todo lo que concierne a Sergio Ramos, lesionado tras el parón de selecciones y cuya renovación con el Real Madrid aún no se ha resuelto.

"Si se queda, mucho mejor para el Madrid y mucho mejor para él", ha afirmado Míchel. Según él, en su época "el que no jugaba el domingo por lesión no iba con la Selección el lunes". Por ello, "si hubiera sido seleccionador habría intentado convencerle de que no debía jugar".

Vinicius y su futuro

El jugador brasileño copó gran parte de la intervención de Míchel. Y no es para menos, pues Vinicius se ha convertido en el gran protagonista de las últimas horas del Real Madrid. Su actuación ante el Liverpool, con dos goles y toda una exhibición de potencial físico y ofensivo, han acabado con muchas de las dudas que había sobre su calidad. Míchel ha puesto en valor su rendimiento, pero ha recordado su edad y ha pedido calma para evitar comparaciones exageradas.

"Ha encontrado su sitio porque ha encontrado su confianza, que es jugar todos los domingos. Vinicius me parece un jugador bueno, por eso está en el Real Madrid, y me parece un jugador de proyección y proyecto. No me parece un jugador que puedas tener la seguridad de que va a ser regular, para conseguir eso hacen falta más partidos y más temporadas", ha subrayado.

Vinicius presionado por Trent Alexander REUTERS

"Me parece exagerado que desde el principio la gente no confiara en Vinicius y me parece exagerado lo de ahora. Lo mejor que se puede hacer es dejarle en paz". Y es que, para Míchel, "ahora el fútbol no permite tranquilidad, solo permite extremos". El entrenador, ahora mismo a la espera de enrolarse en algún nuevo proyecto, ha reconocido su sorpresa en los últimos días.

"Me sorprenden barbaridades que he escuchado estas semanas. 'A su edad es mejor que Gento', y el que lo ha escrito no vio jugar a Gento. 'Mejor que Raúl', pero escúchame, Raúl tiene una trayectoria. Para hacer esas comparaciones hace falta mucha más trayectoria", ha destacado Míchel, que ha definido a Vinicius como "un crío" que "ha pasado dificultades" desde su llegada a la capital y que debe tener "tiempo y tranquilidad".

"A Vinicius lo que le hace importante no es su edad, ha sido su precio. La presión es el precio que se pagó. El precio es el que te pone como un jugador hecho. La gente no quiere fijarse en el pasaporte, sino cuánto ha valido y qué esperar del jugador. Algunos pensaban que venía el nuevo Mbappé, Neymar o Raúl, y para eso hace falta tiempo y tranquilidad", explicó.

