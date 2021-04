El agente de Benzema: "Está más cerca de renovar con el Madrid que de volver al Lyon"

Karim Benzema vive un momento idóneo en el Real Madrid. El francés dio un paso al frente tras la salida de Cristiano Ronaldo, acabó con las dudas sobre su potencial y, junto a Zidane, ha encontrado su lugar perfecto en el terreno de juego. El galo ya es uno de los delanteros con más clase del fútbol mundial y su situación en la capital es muy diferente a la que vivió hace unos años. Su representante, Karim Djaziri, ha confirmado la tranquilidad que vive el jugador y sus planes de futuro.

El agente ha subrayado que, aunque dijo que "Benzema tenía muchas ganas de volver al Lyon", se refería a que tiene "el deseo de volver algún día porque es su club y su ciudad". Sin embargo, solo piensa en la renovación. "Está más cerca de firmar una extensión en el Real Madrid que de volver al Lyon", ha reconocido el representante en una entrevista para Made in Foot.

Según Djaziri, Benzema siempre ha sabido "marcar y conseguir que otros marquen", aunque cuando "su lado goleador se vio más desde la marcha de Cristiano Ronaldo". "Eres una palmera al lado de un baobab", ha bromeado, y "el baobab te da sombra". Y es que el potencial del luso no tenía remedio: "Hay goleadores que ni siquiera logran meter 20 tantos al año".

Karim Benzema y Zinedine Zidane, durante el último derbi EFE

Por ello, "si no tiene ningún problema", Benzema "seguirá estando al menos 4-5 años en un nivel muy alto". La renovación con el Real Madrid, club con el que tiene contrato hasta 2022, parece más cerca tras las palabras de su agente. Djaziri, además, ha recordado una anécdota con Ferguson, que quiso ficharle insistentemente para su Manchester United.

El encuentro se produjo en Cardiff, en 2017. Benzema se encontraba en el control antidopaje de después del partido, Ferguson estaba en los pasillos y el representante de Benzema empezó a charlar con él. El extécnico estaba acompañado de un amigo y, al explicar sus intereses con Benzema, Ferguson bromeó: "Es por él que dejé de entrenar". Tras ello, Benzema salió del control y se fotografió con la leyenda del United.

Conflicto con Francia

Djaziri también ha explicado cómo se ha vivido desde el bando de Benzema el veto de Deschamps a Karim. El seleccionador no convocará al delantero merengue pese a ser uno de los jugadores más determinantes del momento. Y todo por el conflicto entre ambos por el 'caso Valbuena'. El agente de Benzema ha señalado a los medios de comunicación franceses, ha denunciado mucha desinformación sobre el caso y ha negado que Karim acusara de racista al técnico.

"Hicieron lo mismo con Thierry Henry o con Franck Ribéry. La gente lo hace con los mejores. Cuando eres cualquier jugador, no vendes. En cuanto estás expuesto a los medios...", ha asegurado sobre aquellos titulares que pintaban una imagen de Benzema de persona seria y malhumorada. "Estos son rasgos que se magnifican y no reflejan su personalidad".

Además, Djaziri ha criticado que en Francia no se pregunte más a Deschamps sobre la ausencia de Benzema en las convocatorias del conjunto nacional. "Es un tema tabú porque no somos un país de fútbol. En Francia, solo hay un gran medio multideportivo, L'Equipe. En un país de fútbol, los medios de comunicación se habrían puesto del lado del jugador. Le habrían dicho al entrenador: 'La selección no es tuya'". Benzema sigue apartado y el debate sobre su ausencia llegó hasta el último encuentro de Les Bleus.

[Más información - La comentada definición de Benzema sobre Leo Messi antes de El Clásico]