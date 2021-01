Deschamps, sobre su rechazo a Benzema: "No olvidaré jamás lo que dijo"

El seleccionador francés, Didier Deschamps, ha vuelto a zanjar las dudas sobre una posible convocatoria de Benzema con Francia. Y, además, ha mostrado su oposición al delantero francés por motivos personales y no deportivos. El técnico, que lleva sin contar con el galo desde 2015, ha indicado que las palabras de Benzema un año después fueron determinantes para apartarle definitivamente.

"No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia", ha asegurado Deschamps en una entrevista para la radio RTL.

Según el seleccionador francés, hay "ciertas declaraciones" que "conducen a una agresividad verbal o física". Y él ha sufrido y sufre "las consecuencias" de estas palabras. "No podemos olvidarlo. No puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás", ha criticado Deschamps durante su intervención.

Las declaraciones a las que hace referencia son las que realizó Karim Benzema en 2016. El jugador del Real Madrid aseguró que Deschamps no le convocada con la selección francesa porque había "sucumbido a la presión de una parte racista de Francia". Una teoría que no solo defiende Karim, sino que otros como Cantona o Nasri, ambos conocedores de la realidad francesa, también defendieron que la religión y los orígenes formaban parte de las listas de la selección gala.

Karim Benzema se marcha tras ser sustituido por Mariano REUTERS

Deschamps, que lleva años afrontando la misma polémica, aseguró en 2019 que sus listas de convocados estaban compuestas por "jugadores franceses". "Todos son franceses y nunca se me ocurrió no seleccionar a alguien por motivos de color o religión. Y en la otra dirección igual, no se me ocurriría seleccionar a alguien por los mismos criterios, porque sería tan grave o peor", subrayó hace dos años.

¿Una vuelta de Benzema?

Con Deschamps en el banquillo de la selección de Francia es imposible que Benzema vuelva a defender los colores de su país. Y, ya sin el técnico al frente del equipo, también hay ciertas dudas sobre si el delantero del Real Madrid aceptaría la llamada de su combinado nacional después de años de aislamiento.

La polémica se remonta al 2015, cuando estalló el 'caso Valbuena' en el que se vio envuelto Benzema. Un grupo extorsionó a Valbuena con hacer público un vídeo íntimo. El jugador recibió múltiples consejos sobre si ceder a las presiones o no y Benzema fue de los que dijeron que sí. Según las acusaciones contra el atacante, los promotores del vídeo recurrieron a Benzema para que convenciera a Valbuena.

La Justicia sigue sin pronunciarse y en las últimas fechas se confirmó que Benzema sería juzgado por el 'caso Valbuena'. El abogado del jugador del Real Madrid, sorprendido, criticó la decisión. "La decisión de llevarle a juicio es un ensañamiento absurdo e injusto", indicó al conocer la orden judicial.

A la espera de que se resuelva el caso, y con Deschamps situado en el "no" a Benzema, ya hay un candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Francia que ha prometido que Karim irá convocado si él gana las elecciones.

