Deschamps abandona la rueda de prensa tras una pregunta sobre Benzema: "¿También aquí?"

El reencuentro de Didier Deschamps con Karim Benzema se produjo en Kazajistán. El seleccionador francés, aunque no vio al delantero cara a cara, sí tuvo que enfrentarse nuevamente a la pregunta de por qué no convoca al jugador del Real Madrid. Benzema es uno de los '9' más en forma del continente y cada vez son más los que plantean su regreso al combinado nacional.

Deschamps no acometerá ese 'indulto' al jugador merengue y por ello siempre evita hablar del caso. Sin embargo, en Kazajistán, la prensa le puso en ciertos aprietos. El técnico galo, tras ganar al conjunto kazajo por 0-2, acudió a la rueda de prensa habitual. Y justo en el tramo final, una periodista local le lanzó la tan temida cuestión: por qué Benzema no acudía con la selección.

Nada más nombrar al delantero del Real Madrid se generó cierta inquietud en la sala y en el propio entrenador, que logró zafarse de la pregunta sin responder y con una sonrisa que disimuló su marcha. Deschamps no contestó, abandonó la sala de prensa e incluso señaló a los periodistas galos como posibles incitadores de que la reportera preguntara sobre Karim.

💬 Didier Deschamps, interrogé sur Karim Benzema : « Oh non, même ici. C'est un journaliste français qui vous a soufflé la question »#KAZFRA pic.twitter.com/AhXUuGRjOW — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2021

"Oh, no. ¿También aquí? Es un periodista francés el que ha hecho la pregunta", bromeó el seleccionador galo nada más escuchar la cuestión. Tras unos segundos revolviéndose en la silla, Deschamps se marchó sin dar respuesta y dejando en el aire la situación de Benzema.

El delantero del Real Madrid, pese a no ser citado con su combinado nacional, está firmando una nueva temporada para enmarcar. A las órdenes de Zidane ha conseguido anotar 23 goles en apenas 32 partidos disputados en lo que va de temporada. Cifras que le sitúan entre los mejores goleadores franceses y que, sin embargo, no están pudiendo ser disfrutados en el parón de selecciones.

El veto de Deschamps

El último partido de Benzema con Francia se produjo en 2015. Poco después estalló el caso de Valbuena y los líos judiciales se empezaron a desarrollar en Francia. Deschamps le apartó y el delantero le acusó de hacerlo por presión social y racismo. Acusaciones que Deschamps, según explicó recientemente, jamás perdonará.

"No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia", explicó durante una intervención el seleccionador galo.

Deschamps, por lo tanto, no volverá a citar a Benzema mientras él siga siendo seleccionador. La duda está en cuándo cambiará esa situación. Por el momento, tiene contrato hasta 2022 y en la Federación ya se ha hablado de una posible renovación. Sin embargo, la situación podría cambiar considerablemente en un futuro no muy lejano y Zidane, en caso de no seguir en el Real Madrid, es el gran favorito para relevar en el puesto a Didier.

