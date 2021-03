El día que Benzema pudo cambiar el Real Madrid por la Juventus: "Estuvo muy cerca de fichar"

Karim Benzema no tuvo nada fácil adaptarse al Real Madrid. El francés llegó en 2009 junto a fichajes de peso como Cristiano Ronaldo o Kaká. Ellos estaban asentados en la élite, pero el francés tenía que confirmar la apuesta merengue. La primera campaña le costó y apenas rindió al nivel esperado. Llegaron las dudas y se extendieron durante más campañas. De hecho, fue tal la presión que incluso pudo fichar por la Juventus. Meses después de llegar a la capital, el galo tuvo la oportunidad de haberse ido a Italia.

Así lo ha revelado Marchisio, uno de los grandes referentes del fútbol italiano de los últimos años. En una entrevista para el canal de YouTube Cronache di Spogliatorio, el exjugador de la Juventus ha desvelado que esa operación se sondeó en 2009 cuando Ciro Ferrara entrenaba a la Vecchia Signora. El técnico no duró mucho, pues en 2010 fue cesado, pero estudió el fichaje de Karim.

"Es un gran jugador", ha asegurado Marchisio en dicha entrevista. "Creo que estuvo muy cerca de la Juventus el año en el que Ciro Ferrara dirigió al equipo". Ese momento no era fácil para el francés. "No lo estaba haciendo muy bien en el Madrid", ha recordado. Y, por ello, en Turín pusieron sus ojos en un jugador por entonces muy joven y con mucho potencial. "No salió nada de eso, es una pena".

Y es que el tiempo ha demostrado que el Real Madrid no se equivocó con Karim. "Después de la despedida de Cristiano, es el único que marca", ha subrayado en el canal de YouTube. El galo, más allá de las cuatro Champions cosechadas y los numerosos títulos con la camiseta merengue, ha pasado de anotar solo nueve dianas en la 2009/2010 a llevar 23 en lo que va de temporada este curso. Un crecimiento que no ha pasado desapercibido para nadie y que le ha situado como uno de los '9' de referencia en el mundo.

El sueño de la Juventus

Esa operación no pudo cerrarse hace más de diez años, pero el sueño de la Juventus sigue vigente. De hecho, hasta hace unos meses el francés ha seguido protagonizando titulares de la prensa transalpina. Y es que la llegada de Cristiano Ronaldo hizo que en Turín soñaran con reconstruir la delantera que tantos éxitos dio al Real Madrid. Sin Bale, pero sí con una pareja que siempre ha mostrado un gran entendimiento en el terreno de juego como la del luso y el francés.

Medios italianos llegaron a explicar que Benzema fue una petición expresa de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Concretamente a Pirlo, que se hacía cargo del equipo tras la destitución de Sarri como entrenador. El exjugador debía hacerse con el delantero francés para así poder triunfar. El tiempo ha dado la razón levemente a esos rumores: la Juventus ha quedado eliminada de la Champions y está casi sin opciones de ganar la Serie A.

