Borja Mayoral, el primero de los cedidos del Real Madrid para hacer caja... y tres 'intocables'

Apenas quedan unos meses para que el mercado de fichajes se vuelva a agitar. Los grandes de Europa quieren fichar, aunque la pandemia sigue haciendo estragos en las economías de todos y, por tanto, habrá que apretarse el cinturón por segundo verano consecutivo o buscar fórmulas. El Real Madrid sabe que tiene una potencial fuente de ingresos importante en sus cedidos y Borja Mayoral encabeza la lista.

Mayoral es una de las revelaciones de la temporada en la Serie A italiana. Se marchó en verano del Real Madrid tras protagonizar un debate durante las primeras jornadas entre él y Luka Jovic. Se fue el canterano y se quedó el serbio, quien también cogería las maletas unos meses después para irse a préstamo al Eintracht Frankfurt. En la Roma, Mayoral encontró su sitio.

El acuerdo que cerraron el Real Madrid y la Roma por Mayoral consistía en una cesión por dos años que costó al conjunto italiano dos millones de euros. Además, se acordaron dos opciones de compra. La primera, para el próximo verano, es de 15 millones de euros. La segunda, en 2022, de 20 'kilos'.

Borja Mayoral celebra un gol con la Roma Reuters

En Italia dan por hecho que la Roma comprará a Mayoral cuando acabe la temporada. Los giallorossi están encantados con el rendimiento del delantero español, que es el máximo artillero de su equipo en la temporada con 13 goles, seis en la Serie A y siete en la Europa League. Supera a Dzeko, la referencia del ataque de la Roma, que lleva 10 tantos y apunta a salir en verano para dejar los galones a Mayoral.

El jugador es feliz en la capital italiana y su entorno apuesta por tener continuidad en la Roma. "¿Si se queda en la Roma? Seguro... O, Al menos, eso esperamos...", decía esta semana su agente a medios italianos.

"Borja fue uno de los mejores futbolistas en la historia de la cantera del Madrid, no es una sorpresa. Se parece a Benzema, sabe jugar con el resto del equipo. Es impresionante. Él dijo que es un crack, y nosotros estamos convencidos de eso", añadía sobre el valor de Mayoral.

El Madrid no frenará el deseo de su canterano, al tiempo que mira en su lista de cedidos para ir engordando la caja de ventas. De momento, hay muchos frentes abiertos, como el de Gareth Bale, que 'amenazaba' esta semana con volver al club blanco y cumplir su contrato que acaba en 2022. Brahim Díaz, Dani Ceballos, Luka Jovic y Jesús Vallejo podrían ser vendidos, alguno con más enteros que otros.

Tres intocables

Hay tres que, salvo sorpresa, no serán traspasados. Se trata de Martin Odegaard, Take Kubo y Reinier. Los tres son futbolistas de futuro sobre los que el Real Madrid tiene depositadas esperanzas de cara a los próximos años y, por tanto, no se irán vendidos aunque haya equipos interesados en ellos.

Martin Odegaard celebra un gol con el Arsenal REUTERS

El caso más claro es el del noruego Odegaard, al que el Arsenal quiere comprar una vez acabe su préstamo esta temporada. Los gunners intentan convencer al jugador, pero el Madrid tiene claro que será un jugador importante y le quiere en el equipo de vuelta para la próxima campaña. Odegaard pide minutos.

En cuanto a Kubo y Reinier, lo más probable es que ambos vuelvan a ser cedidos otro año para seguir con su progresión. No está siendo un curso fácil para ninguno de los dos, por lo que será crucial elegir bien su destino.

