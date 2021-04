La confesión de Benzema sobre su relación con Vinicius: "A veces le hablo un poquito fuerte"

Vinicius ha sido el gran protagonista de los últimos días en el Real Madrid. El 'Vini Day' llegó en la ida de los cuartos de final de la Champions League y el Liverpool sufrió el mejor rendimiento del brasileño. La joven perla merengue siempre ha recibido una especial atención por parte de Karim Benzema. El francés ha sido su padre deportivo y poco a poco empieza a ver los resultados que da el extremo que ha roto en este mes en gran jugador.

En una entrevista previa a El Clásico de este sábado, Benzema ha explicado cómo es su relación y sus sensaciones sobre el jugador del Real Madrid. "Yo creo en Vinicius. Hablo mucho con él, a veces le hablo un poquito fuerte, pero es por él, porque sé que puede dar más. Es un fenómeno cuando quiere", sentenció el francés. No cabe duda de que gozan de mucha confianza y que el francés es uno de los principales responsables de la gran mejora que está mostrando Vinicius. Aún así, ambos no se han librado de haber sido analizados bajo la lupa de la polémica por una posible mala relación entre ambos. Esta misma temporada se produjo un episodio que quedó demostrado que no decía absolutamente nada de su relación.

Recientemente hubo una fuerte polémica entre los dos por unas supuestas declaraciones de Benzema a Mendy sobre Vini. Telefoot 'cazó' al francés en el túnel de vestuarios durante el descanso del Borussia Monchengladbach - Real Madrid que terminó remontando el equipo blanco tras estar 2-0 abajo en el marcador en el minuto 60. Aunque en ningún momento se le escucha dar un nombre, todo apunta a que se refería a Vinicius: "Él hace lo que quiere. No juegues con él hermano. Juega contra nosotros".

''Yo creo en Vinicius. Hablo mucho con él, a veces le hablo un poquito fuerte, pero es por él, porque sé que puede dar más. Es un fenómeno cuando quiere''. Benzema.#NoticiasVamos pic.twitter.com/UM9nffKf2C — #Vamos de Movistar+ (@vamos) April 8, 2021

La realidad es que Benzema, tercer capitán del Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo, hizo de 'padrino' de Vinicius en el club desde su llegada de Brasil cuando solo tenía 18 años. Ambos han demostrado públicamente su relación de maestro y mentor. Por ejemplo, un 27 de enero de 2019 recalcó lo "fácil" que era jugar al lado de un "jugador increíble" como era Benzema. Aquel día el brasileño dio su primera asistencia al '9' del Real Madrid.

En 2020, en una entrevista para FourFourTwo, Vinicius habló extensamente sobre esa 'conexión especial': "Karim Benzema es el que más me ha ayudado. Me ha ayudado desde el primer día, dándome consejos de cómo tomar las mejores decisiones y siempre que jugamos juntos me dice que me relaje y me concentre". Ahora ha sido Benzema el encargado de explicar cómo es esa relación y por qué tienen tan buena sintonía sobre el campo y fuera de él.

[Más información: El "yo aquí" de Vinicius: el triunfo de un futbolista con una forma especial de sentir el Real Madrid]