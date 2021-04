El entorno de Tavares calma al madridismo ante los rumores de la NBA tras el 'caso Deck'

Edy Tavares no piensa en abandonar el Real Madrid a corto plazo y solo se centra en su vinculación con la entidad merengue hasta 2024. Es lo que se desprende del mensaje publicado por Paula Grimón, pareja del jugador y una de las piezas más importantes en la carrera del pívot caboverdiano.

Tras la marcha de Deck a la NBA y los constantes rumores de las últimas horas, Grimón ha publicado una fotografía en redes para tranquilizar los ánimos del madridismo. "Hola a tod@s! Solo quiero que estéis tranquil@s y recordaros una cosa con esta foto! Sólo me queda decir: Hala Madrid y nada más", ha compartido. En la imagen, además, figura una instantánea de ambos en las oficinas del Real Madrid, con los títulos de fondo y una camiseta en la que Tavares lucía su renovación hasta 2024.

La imagen se produjo en junio de 2019. Tavares, ya asentado como uno de los jugadores más determinantes del baloncesto europeo, y muy tentado por la NBA, alcanzaba un acuerdo de larga duración con el Real Madrid. Ambas partes anunciaron una ampliación de contrato hasta 2024 y cerraban la opción de una posible salida a la mejor liga del mundo. Un escenario que, tras lo acontecido con Gabriel Deck, había vuelto a cobrar protagonismo tanto en redes sociales como en el mundo del baloncesto.

Hola a tod@s! 👋🏼 Solo quiero que estéis tranquil@s y recordaros una cosa con esta foto! 📸🤍 Sólo me queda decir :#Halamadridynadamás! 💪🏼 pic.twitter.com/InzJ72POHi — Paula Grimón (@grimonn) April 9, 2021

Sin embargo, la publicación de Paula Grimón con Edy Tavares no deja lugar a dudas. El interior no piensa en abandonar el Real Madrid en las próximas semanas y tampoco en los próximos meses. 2024 es la fecha fijada y, a día de hoy, no parece que la intención sea poner rumbo a la NBA. Por lo tanto, Tavares compartirá equipo con Poirier para formar una de las parejas interiores más temidas de Europa.

El pívot francés comparte posición con Tavares. Era un objetivo merengue y estaba previsto que este lunes pasara reconocimiento médico. Sin embargo, la repentina salida de Deck ha obligado a mover ficha y Poirier se unirá a la disciplina merengue de forma inmediata. El interior jugará solo ACB -Euroliga tiene cerrado el plazo de inscripción- y firmará por tres temporadas más. El hecho de ese acuerdo de varios años también había disparado los rumores sobre Tavares y de ahí la importancia del mensaje de su pareja.

El sueño NBA

Tavares ya tuvo una oportunidad en la NBA antes de recalar en el Real Madrid. Sin embargo, el caboverdiano no terminó de cuajar y de ahí que diera el salto a una ACB que tenía más asimilada por su crecimiento en Gran Canaria. Pero desde su explosión en la capital, las ofertas y presiones para saltar a la competición norteamericana no han cesado. El propio Tavares llegó a reconocer que era un sueño.

"Siempre esperando la oportunidad de regresar a la NBA, a pesar de mi contrato de cinco años con el Real Madrid. Aquí estoy tratando de hacerlo lo mejor posible". Es más, Tavares concretó en 2020 que su atención estaba puesta en la capital: "La NBA siempre está abierta, hay ofertas todos los años, pero ahora estoy enfocado en el Madrid".

