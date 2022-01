Facundo Campazzo y un nuevo 'caso Gaby Deck': fracaso en la NBA y ¿regreso al Real Madrid?

Facundo Campazzo no encuentra su sitio en la NBA. El base argentino se marchó la pasada temporada del Real Madrid para cumplir su gran sueño, jugar en la mejor liga del mundo. Sin embargo, no está consiguiendo adaptarse al juego que se realiza en la competición estadounidense y eso está provocando que las críticas aparezcan en torno a su figura.

En Europa nadie duda de su potencial porque así lo demostró durante su estancia en el Real Madrid al que llevó a la élite más absoluta. Tuvo la complicada papeleta de coger las riendas del equipo tras la salida de Luka Doncic a los Dallas Mavericks y se convirtió, de largo, en el mejor jugador de Europa.

Convertido en una pesadilla defensiva por su fuerza, su actividad y su gran lectura de juego, fue poco a poco ampliando su catálogo de aportaciones ofensivas. Mejoró en la anotación y se consagró como el mejor pasador del Viejo Continente. Tanto por número de asistencias como por la espectacularidad de sus acciones, Campazzo no tenía parangón con ningún otro base.

Esas fueron las credenciales que le llevaron hasta la mejor liga del mundo. Dejó el Real Madrid a mitad de temporada, aunque ya se sabía desde el verano que lo haría, y firmó por los Denver Nuggets. Una franquicia en la que a priori podía encajar debido a que su juego es muy fluido y dinámico, con poco protagonismo para las individualidades y poder para el colectivo. Lo más parecido a Europa que hay al otro lado del Atlántico. Sin embargo, con el paso de los meses se ha demostrado que ese proceso de adaptación no ha ido tal y como se esperaba.

Facundo Campazzo en un calentamiento con los Denver Nuggets EFE

Otro caso Gaby Deck

Es por ello por lo que en los últimos días están surgiendo muchos rumores en torno a la figura de Facundo Campazzo y una posible salida de los Nuggets. En caso de marcharse, al argentino solo le interesan equipos que tengan aspiraciones de entrar en playoffs con frecuencia, pero otra vía se abre en su camino. Concretamente, la de emprender un retorno a Europa y una vuelta al Real Madrid. Sería el segundo que cierra el equipo de Pablo Laso tras el ya materializado de Gaby Deck.

Al igual que el 'Tortu', Facundo no se ha terminado de adaptar a la NBA y tras unos meses de altibajos, no vería con malos ojos un regreso al mejor equipo del Viejo Continente. Eso sí, de producirse, lo más probable es que fuera a final de temporada y no en mitad del curso cómo se ha producido el caso del exalero de los Oklahoma City Thunder.

Para el Real Madrid sería otro fichaje de campanillas. Sería recuperar a un jugador que no solo es uno de los mejores bases que han pasado por el baloncesto europeo en la última década, sino también el retorno de un líder y de un referente para los aficionados. Un jugador capaz de conectar con la grada del WiZink Center y ponerla en pie con su garra y su magia.

La entidad madridista se encuentra en una situación económica poderosa para afrontar este tipo de operaciones y también con incógnitas en su plantilla. Con la duda de qué sucederá con jugadores jóvenes como Carlos Alocén o Juan Núñez, ambos podrían salir cedidos, y con la incertidumbre de si habrá renovación a Thomas Heurtel, que termina contrato, el puesto de base podría cambiar mucho próximamente.

La incorporación de Campazzo, al igual que sucedió con su marcha a la NBA, paralizaría cualquier otra operación que tenga en marcha el conjunto madridista. Sería una prioridad absoluta para competir con superpotencias como el Barça, el CSKA, Olimpia Milano o Anadolu Efes, los equipos llamados a disputarse la Euroliga en los próximos años. En estos momentos, la opción de repetir un 'caso Gaby Deck' está sobre la mesa y el propio retorno del alero argentino también favorece a la vuelta de 'Facu', su gran amigo.

Campazzo y Deck con el Real Madrid

Mal momento en Denver

La situación que atraviesa Facundo Campazzo no es especialmente positiva. Ha alternado altos y bajos desde que llegó a Denver, pero esta temporada está siendo especialmente negativa para él. Superados unos primeros meses de adaptación el curso pasado, ahora no consigue asentarse como un jugador clave a pesar de que disputa más de 20 minutos por partido. Oportunidades está teniendo.

'Facu' está promediando esta temporada 6 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes y un robo por partido en esos casi 22 minutos que disputa cada noche defendiendo los intereses de los Nuggets. Estadísticas un tanto pobres para un jugador acostumbrado a ser una estrella en Europa, a dominar y a hacer que su equipo juegue en función de lo que pasa por su cabeza. En la NBA ha dejado grandes acciones, de esos que llaman highlights, pero sin terminar de convencer con su continuidad.

En estos momentos, la franquicia que lidera Nikola Jokic se encuentra peleando por los puestos de playoffs en la Conferencia Oeste. Sextos clasificados con un balance de 23-21, lejos de los Dallas Mavericks de Luka Doncic y en plena batalla con Los Ángeles Lakers, Clippers y Minnesota Timberwolves.

A Campazzo le está persiguiendo este año una estadística que está haciendo que su continuidad en la NBA se tambalee. En estos momentos es el jugador que posee el peor +/- de todos los que militan en equipos que tienen un balance positivo. Un total de -234 puntos. Es decir, con él en pista, los Nuggets no solo no funcionan, sino que son peores que su rival tanto en juego como en el marcador.

Lejos de su mejor versión y acechando por las críticas, las puertas del Real Madrid se le abren de nuevo tan solo un año después de haberse ido. A pesar de que sigue teniendo el apoyo y el respeto de los de Colorado, la realidad puede dictar sentencia para que los minutos de Campazzo se reduzcan hasta que su aportación en la pista vuelva a hacer ganar al equipo.

Además de esa enorme diferencia que conceden los Nuggets con el argentino en la cancha, este dato se hace todavía más llamativo si se compara con el siguiente jugador en esta lista de malas noticias. Campazzo supera a su predecesor en -111 puntos. Una auténtica barbaridad. Por si fuera poco, Campazzo está teniendo muchos problemas en el tiro con solo un 37,6% de acierto en tiros de campo y con una pésima racha desde el triple que no supera el 15% en los últimos encuentros. Las críticas, por ahora inevitables, alimentan la posibilidad de vuelta al terminar su contrato el próximo mes de junio.

Facundo Campazzo defendiendo en una acción frente a los Memphis Grizzlies Reuters

Las dudas con Campazzo

Muchos en Estados Unidos y en Europa están aprovechando para sacar pecho con esta situación. La noticia de que el argentino se marchaba a la NBA paralizó el baloncesto en el Viejo Continente. No había duda de su nivel aquí, donde era el líder indiscutible del Real Madrid y una estrella consagrada en la Euroliga.

Sin embargo, sus particularidades físicas eran para muchos un motivo suficiente para calificar de error su decisión. Un jugador demasiado bajito, no llega al 1,80 metros de altura, su marcado carácter pasador respecto al nuevo prototipo de base de la NBA donde prima la anotación y su posible falta de físico hacían que las dudas aumentaran.

Tras lo visto, lo que es innegable es que a Campazzo no le está yendo del todo bien en Estados Unidos y que podría estar muy cercano ese retorno a Europa. En el Real Madrid, donde dejó un gran vacío, le recibirían con los brazos abiertos y sería la guinda para la increíble plantilla que tiene a su dispoción Pablo Laso, quien más lamentó su falta al verse totalmente identificado con el playmaker de la selección albiceleste.

